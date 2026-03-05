Χτυπήθηκε το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln μεταδίδει η κρατική τηλεόραση του Ιράν

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε το βράδυ της Πέμπτης 3 Μαρτίου 2026 ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της χώρας, έπληξαν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln», το οποίο έχει αναπτυχθεί στην περιοχή του Κόλπου από τα τέλη Ιανουαρίου.

Η ιρανική τηλεόραση δεν έδωσε καμία άλλη διευκρίνιση.

Τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι έπληξαν το αεροπλανοφόρο με τέσσερις πυραύλους, κάτι που η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) χαρακτήρισε «ψέμα».