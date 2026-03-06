Αντιδράσεις στη Βρετανία για την Κύπρο: «Όταν θα φτάσουμε εμείς ο πόλεμος θα έχει τελειώσει»

Σε φιάσκο πρώτου μεγέθους και σε ισχυρό πλήγμα για το γόητρο του -άλλοτε- κραταιού Βασιλικού Ναυτικού τείνει να εξελιχθεί η αποστολή του αντιτορπιλικού Dragon στην Κύπρο.

Το Λονδίνο παρατηρεί με αμηχανία την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία να έχουν ήδη αποστείλει πλοία των στόλων τους στην Κύπρο την ώρα που το μόνο λειτουργικό πλοίο αεράμυνας του Βασιλικού Ναυτικού το HMS Dragon παραμένει ελλιμενισμένο με τις επισκευές του να μην έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Μιας και ο απόπλους του θα αργήσει πάρα πολύ και ίσως όταν το Dragon καταπλεύσει στην Κύπρο, ο πόλεμος να έχει τελειώσει.

Το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon / Reuters

Αυστηρή κριτική από τα Μέσα

Η έλλειψη προετοιμασίας, προγραμματισμού και ετοιμότητας για τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις έχει γίνει αντικείμενο αυστηρής κριτικής και από τα μέσα ενημέρωσης στη γηραιά Αλβιώνα. Το Skynews σε ανταπόκρισή του από την Κύπρο υποστηρίζει ότι το Λονδίνο είναι «εκτεθειμένο απέναντι στις εξελίξεις, καθώς το αντιτορπιλικό του Βασιλικού Ναυτικού αναμένεται στην Κύπρο μόλις την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα που η γαλλική φρεγάτα Languedoc βρίσκεται ήδη σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα στα κυπριακά ύδατα».

📍Eastern Mediterranean | 🇫🇷 destroyer on station off the coast of Cyprus ⚓



➡️ 🇫🇷 committed to supporting 🇨🇾 in coordination with our european allies, after its territory was targeted



🛡️ European solidarity and commitment to regional stability pic.twitter.com/6aej6nKrRO — The 🇫🇷 Joint Staff - Military operations (@FrenchForces) March 5, 2026

Το βρετανικό δίκτυο επισημαίνει ότι «οι επιθέσεις εναντίον της βάσης στο Ακρωτήρι, οι οποίες έπληξαν υπόστεγο που φιλοξενεί αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη U2, αποδεικνύουν πως η Κύπρος αποτελεί πλέον άμεσο στόχο της Χεζμπολάχ και της Τεχεράνης, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τα κενά στα βρετανικά αντανακλαστικά».

Ο ανταποκριτής του Skynews εξέθεσε ακόμα περισσότερο την κυβέρνηση Στάρμερ περιγράφοντας τι εκτυλίχθηκε στην βάση του Ακρωτηρίου, όταν την επισκέφθηκε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι. «Οι σειρήνες αεράμυνας ήχησαν δύο φορές στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι το απόγευμα της Πέμπτης, αναγκάζοντας το προσωπικό, αλλά και τον Βρετανό υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι που βρισκόταν εκεί, να αναζητήσουν καταφύγιο σε δωμάτια χωρίς παράθυρα. Το περιστατικό αυτό υπογράμμισε την άμεση απειλή από τις φιλοϊρανικές δυνάμεις» έγραψε.

Πολιτική αντιπαράθεση

Η καθυστέρηση στην αποστολή βρετανικού αντιτορπιλικού έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση. Ενώ ο Χίλι υποστήριξε πως είχε την επιλογή εδώ και εβδομάδες, στρατιωτικές πηγές τον διαψεύδουν, αναφέροντας πως η εισήγηση από το Ναυτικό έγινε μόλις την Τρίτη. Σε κάθε περίπτωση, η καθυστέρηση αυτή εκθέτει τη βρετανική κυβέρνηση στα μάτια της Λευκωσίας, η οποία περιμένει από το Ηνωμένο Βασίλειο την ανάλογη προστασία.

Αντιθέτως, η Γαλλία κινήθηκε αστραπιαία. Η φρεγάτα Languedoc, με βάση την Τουλόν, απέπλευσε αμέσως και βρίσκεται ήδη στην περιοχή. Παρά το γεγονός ότι η Βρετανία έχει λάβει κάποια μέτρα προστασίας, στέλνοντας επιπλέον μαχητικά F35 και ελικόπτερα Wildcat, η αίσθηση της καθυστερημένης αντίδρασης παραμένει.

Τέλος, το Λονδίνο προχώρησε σε μια σημαντική στροφή πολιτικής. Ενώ αρχικά αρνήθηκε στους Αμερικανούς τη χρήση των βάσεων για επιθέσεις στο Ιράν λόγω νομικών επιφυλάξεων, πλέον επιτρέπει πλήγματα σε ιρανικές πυστοιχίες πυραύλων, θεωρώντας τα αμυντικά. Μάλιστα, ο Τζον Χίλι αρνήθηκε επανειλημμένα να αποκλείσει το ενδεχόμενο το Ηνωμένο Βασίλειο να προχωρήσει ακόμα περισσότερο, συμμετέχοντας και σε επιθετικές επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης.