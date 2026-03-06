Guardian: Ο Βρετανός πιλότος F-35 που έγραψε ιστορία καταρρίπτοντας ιρανικά drones

Στον καθαρό ουρανό πάνω από την Ιορδανία τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, το βράδυ, ένας Βρετανός πιλότος F-35 έγραψε μια μικρή σελίδα στην ιστορία. Πετώντας για τέσσερις ώρες μαζί με δύο Typhoons, το ραντάρ εντόπισε δύο drones Shahed. Ο εκπαιδευτής τακτικής της μοίρας – τον οποίο ο Guardian δεν κατονομάζει – χτύπησε τα drones με δύο πυραύλους Asraam.



Με αυτόν τον τρόπο, έγινε ο πρώτος πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους stealth της Βασιλικής Αεροπορίας που κατέστρεψε έναν στόχο σε μάχη. Ήταν, όπως είπε, πολύ υψηλό το ρίσκο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι εύκολο να χτυπήσεις κατά λάθος έναν φιλικό στόχο.



«Υπάρχουν πολλά μέσα από την Αμερική και το Ισραήλ που πηγαίνουν και έρχονται από την περιοχή των επιχειρήσεων. Γι' αυτό είμαι λίγο πιο προσεκτικός στο να τα αναγνωρίσω πρώτα πριν ρίξω, αλλά είχαμε αρκετό χρόνο να το κάνουμε αυτό, εγώ και τα Typhoon που ήταν στον αέρα εκείνη τη στιγμή».

«Δεν υπήρχε χρόνος για εορτασμούς τότε», είπε. Η άμεση προτεραιότητα ήταν να στρίψουν τα αεροσκάφη για να βεβαιωθούν ότι δεν έρχονταν άλλα προς το μέρος τους. «Είσαι περισσότερο απασχολημένος με το να βεβαιωθείς ότι έχεις πυροβολήσει τον σωστό στόχο. Να βεβαιωθείς ότι έχεις τοποθετήσει το αεροσκάφος στα σωστά σημεία», είπε.

Ο πιλότος πετούσε από την RAF Akrotiri, τη βρετανική βάση στην Κύπρο που χτυπήθηκε από ένα drone την Κυριακή 1η Μαρτίου, το βράδυ. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το drone εκτοξεύθηκε – πιθανώς από τη Χεζμπολάχ, προς ένα υπόστεγο που στεγάζει αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη, ως μέρος των ευρύτερων περιφερειακών αντιποίνων για τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Το drone είχε αποφύγει τα αμυντικά συστήματα της βάσης, πιθανώς λόγω του μικρού μεγέθους και της χαμηλής ταχύτητάς του και ο πιλότος είπε ότι αυτό έκανε την αναχαίτισή του ιδιαίτερα δύσκολη.

«Επειδή είναι τόσο μικρά και δύσκολο να ανιχνευθούν, δεν ξέρουμε αν υπάρχουν άλλα εκεί έξω και όταν πρέπει να γυρίσεις το αεροσκάφος σου για να τα καταρρίψεις, αυτό που δεν κάνεις είναι να γυρίσεις το ραντάρ σου πίσω στο σημείο από όπου ήρθαν για να προσπαθήσεις να βρεις το επόμενο», είπε.



Ωστόσο, τα drones που κατέρριψε, είπε, ήταν «πολύ διαφορετικά» από αυτό που χτύπησε τη βάση 24 ώρες νωρίτερα, κάτι που μπορεί να υποδηλώνει ότι είχαν εκτοξευθεί από διαφορετικό εχθρό.



Η βάση, η οποία δεν χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές δυνάμεις για αμυντικές επιχειρήσεις ενάντια στην αντίποινα του Ιράν, είχε τρεις πιθανές επιφυλακές πυραύλων τις τελευταίες 24 ώρες, καθώς ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χέιλι, επισκέφθηκε τα στρατεύματα εκεί.



Κάθε μία από αυτές ήταν ψευδής συναγερμός, αλλά η υψηλή κατάσταση επιφυλακής σήμαινε ότι δεν υπήρχε χρόνος για να σκεφτούν το χτύπημα.



Επιστρέφοντας στο σπίτι τις πρώτες πρωινές ώρες, ήπιαν μια τοπική κυπριακή μπύρα. «Πίνουμε μια μπύρα την αυγή και μετά έπρεπε να πάω για ύπνο, επειδή ήμουν σε υπηρεσία την επόμενη μέρα», είπε. «Αυτή τη στιγμή είμαστε σε αρκετά υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας. Οπότε, όταν όλα αυτά τελειώσουν, όποτε και αν τελειώσουν, είμαι σίγουρος ότι θα το γιορτάσουμε όπως πρέπει».

