Η μελλοντική ένταξη των αμερικανικών μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία φέρνει μαζί της όχι μόνο ένα νέο αεροσκάφος, αλλά και μια ριζικά διαφορετική φιλοσοφία επιχειρήσεων. Στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής βρίσκεται η κάσκα των πιλότων, ένα σύστημα που δεν αποτελεί απλώς εξοπλισμό, αλλά τη «σύνδεση» μεταξύ ανθρώπου και μηχανής.

Σε αντίθεση με προηγούμενα μαχητικά, όπου υπήρχε δυνατότητα επιλογής διαφορετικών τύπων, στην περίπτωση του F-35 η λύση είναι προκαθορισμένη. Οι Έλληνες χειριστές θα χρησιμοποιήσουν το Helmet Mounted Display System (HMDS) τρίτης γενιάς, της κοινοπραξίας εταιρειών Rockwell Collins / Elbi, το μοναδικό πιστοποιημένο σύστημα για το συγκεκριμένο αεροσκάφος.

Η επιλογή αυτή δεν είναι θέμα προτίμησης, αλλά επιχειρησιακής αναγκαιότητας, καθώς το F-35 έχει σχεδιαστεί εξαρχής γύρω από τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Η κάσκα των πιλότων του F-35 συγκαταλέγεται στα πιο εξελιγμένα -και ακριβά- συστήματα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ για στρατιωτική χρήση. Με κόστος που αγγίζει τα 400.000 δολάρια ανά μονάδα, το συγκεκριμένο κράνος δεν αποτελεί απλώς εξοπλισμό προστασίας, αλλά έναν πλήρως ενσωματωμένο «υπολογιστή» που μετατρέπει τον τρόπο με τον οποίο ο πιλότος αντιλαμβάνεται το πεδίο μάχης.

Όλες οι πληροφορίες στο μάτι

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά κράνη μαχητικών αεροσκαφών, η κάσκα του F-35 ενσωματώνει σύστημα προβολής δεδομένων απευθείας στο οπτικό πεδίο του χειριστή. Όλες οι κρίσιμες πληροφορίες πτήσης, από την ταχύτητα και το υψόμετρο έως τα δεδομένα στόχευσης, εμφανίζονται στο κάλυμμα (visor), εξαλείφοντας την ανάγκη για παραδοσιακά όργανα στο παραδοσιακά όργανα αφού όλες οι κρίσιμες πληροφορίες μεταφέρονται απευθείας στο οπτικό πεδίο του χειριστή με απόλυτη ευκρίνεια και σε πραγματικό χρόνο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον πιλότο να «κλειδώνει» στόχους απλώς στρέφοντας το βλέμμα του, κάτι που επιταχύνει τη διαδικασία εμπλοκής.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η δυνατότητα νυχτερινής όρασης χωρίς τη χρήση ξεχωριστών συσκευών, καθώς και η σύνδεση της κάσκας με το σύστημα αισθητήρων του αεροσκάφους. Με απλό λόγια, μέσω καμερών τοποθετημένων στην άτρακτο, ο πιλότος μπορεί να «δει» πλήρη εικόνα 360ο μοιρών του περιβάλλοντος χώρου. Η εικόνα μεταδίδεται απευθείας στο visor της κάσκας, δημιουργώντας την αίσθηση ότι το αεροσκάφος είναι «διαφανές», ενώ ταυτόχρονα εντοπίζονται απειλές όπως εισερχόμενοι πύραυλοι ή άλλα αεροσκάφη.

Γρήγορες αποφάσεις

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο είναι η σύντηξη δεδομένων (sensor fusion). Η κάσκα δεν προβάλλει απλώς πληροφορίες, αλλά επεξεργάζεται δεδομένα από πολλαπλές πηγές -ραντάρ, αισθητήρες υπερύθρων, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου- και τα παρουσιάζει με ενιαίο και κατανοητό τρόπο.

Αυτό μειώνει το γνωστικό φορτίο του πιλότου και επιτρέπει ταχύτερες και πιο ακριβείς αποφάσεις.

Εξατομίκευση για κάθε χειριστή

Επιπλέον, κάθε κάσκα κατασκευάζεται ξεχωριστά για τον εκάστοτε πιλότο, έπειτα από λεπτομερή σάρωση του κεφαλιού του, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω το κόστος αλλά και την αποτελεσματικότητα, αφού όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα στόχευσης παραμένουν απόλυτα ευθυγραμμισμένα με το οπτικό του πεδίο.

Συνολικά, η κάσκα του F-35 αποτελεί ένα από τα πιο προηγμένα παραδείγματα ενσωμάτωσης ανθρώπου και μηχανής, αποτυπώνοντας τη μετάβαση της σύγχρονης αεροπορικής ισχύος σε ένα πεδίο όπου η πληροφορία, η διασύνδεση και η ταχύτητα αντίδρασης καθορίζουν την έκβαση των επιχειρήσεων.