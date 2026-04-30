Συνεκπαίδευση Ελλάδας-Ιταλίας στον αέρα: F-16 Viper, Rafale και F-35 σε κοινές ασκήσεις μάχης

Σε ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της διαλειτουργικότητας των αεροπορικών δυνάμεων Ελλάδας και Ιταλίας στοχεύει η συνεκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες, στο πλαίσιο της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 23 και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, η Πολεμική Αεροπορία συνεκπαιδεύτηκε με την ιταλική Πολεμική Αεροπορία, σε ένα απαιτητικό περιβάλλον ασκήσεων που εκτυλίχθηκε εντός των FIR Αθηνών και Ρώμης.

Στη συνεκπαίδευση συμμετείχαν προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη και από τις δύο πλευρές, μεταξύ των οποίων F-16 Viper της 335 Μοίρας από την 116 Πτέρυγα Μάχης και Rafale της 332 Μοίρας από την 114 Πτέρυγα Μάχης. Από ιταλικής πλευράς συμμετείχαν αεροσκάφη EF-2000 Eurofighter και F-35, ενισχύοντας το επίπεδο της άσκησης με σύγχρονες επιχειρησιακές δυνατότητες.

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων εκτελέστηκαν σενάρια εκπαίδευσης μάχης μεταξύ διαφορετικών τύπων αεροσκαφών (Dissimilar Air Combat Training - DACT), μια ιδιαίτερα απαιτητική μορφή εκπαίδευσης που επιτρέπει στους χειριστές να εξοικειωθούν με διαφορετικές τακτικές και επιχειρησιακά δεδομένα.

Όπως επισημαίνεται, βασικός στόχος της συνεκπαίδευσης ήταν η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, η ανταλλαγή πολύτιμης επιχειρησιακής εμπειρίας και η περαιτέρω βελτίωση της μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων, σε ένα περιβάλλον που προσομοιάζει σύγχρονες αεροπορικές επιχειρήσεις.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας και Ιταλίας, αναδεικνύοντας τη σημασία των κοινών ασκήσεων για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.