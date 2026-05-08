ΖΕΥΣ, ΔΑΙΔΑΛΟΣ και τα βρετανικά Red Arrows την Κυριακή στον Φλοίσβο

Με αφορμή τη συμπλήρωση 95 χρόνων από την ίδρυση της Πολεμικής Αεροπορίας, την Κυριακή 10 Μαΐου στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη στην Παραλία Φλοίσβου, προσφέροντας στο κοινό ένα μοναδικό θέαμα στον αττικό ουρανό.



Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων της Πολεμικής Αεροπορίας και αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος θεατών, καθώς περιλαμβάνει συμμετοχές υψηλού επιπέδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.



Στο πρόγραμμα της επίδειξης περιλαμβάνονται αεροσκάφη και σχηματισμοί της διεθνούς άσκησης NATO Tiger Meet 2026 που πραγματοποιείται στη χώρα μας.



Επιπλέον, όσοι βρεθούν στον Φλοίσβο θα έχουν την ευκαιρία να δουν την φημισμένη ομάδα αεροπορικών επιδείξεων της βρετανικής πολεμικής αεροπορίας Red Arrows, που ξεχωρίζει για την ακρίβεια και τον εντυπωσιακό συγχρονισμό της.



Από ελληνικής πλευράς θα συμμετάσχουν οι ομάδες επιδείξεων Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων ΖΕΥΣ και Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων ΔΑΙΔΑΛΟΣ, παρουσιάζοντας δυνατό και θεαματικό πρόγραμμα υψηλής αεροπορικής δεξιοτεχνίας.



Το κοινό θα έχει επίσης την ευκαιρία να δει από κοντά ιστορικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως το εμβληματικό Supermarine Spitfire και το εκπαιδευτικό North American T-6 Harvard, που αποτελούν ζωντανή σύνδεση με την αεροπορική ιστορία.