Λίβανος: Ισραηλινοί κομάντο έπεσαν με αλεξίπτωτα - Δεκάδες νεκροί από βομβαρδισμούς και πυρά

Νυχτερινή επιχείρηση αερομεταφοράς στρατιωτικών δυνάμεων πραγματοποίησε ο ισραηλινός στρατός την Παρασκευή (6/3) στις ανατολικές περιοχές του Λιβάνου, προχωρώντας σε ρίψεις αλεξιπτωτιστών, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων αλλά και πληροφορίες που μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Η επιχείρηση σημειώθηκε στην περιοχή Ναμπί Σιθ, στην κοιλάδα Μπεκάα, όπου ισραηλινές δυνάμεις φέρονται να πραγματοποίησαν αεροκίνητες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ανταλλαγή πυρών με μαχητές της Χεζμπολάχ

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, κάτοικοι της περιοχής αλλά και μαχητές της Χεζμπολάχ άνοιξαν πυρ κατά των ισραηλινών στρατιωτών, οι οποίοι κινούνταν πεζοί στο έδαφος μετά την αποβίβασή τους.

Λίγη ώρα αργότερα, οι ισραηλινές δυνάμεις φέρονται να αποχώρησαν με ελικόπτερα, ενώ η περιοχή βρισκόταν υπό σφοδρούς βομβαρδισμούς που έπλητταν τόσο τη Ναμπί Σιθ όσο και γειτονικές πόλεις. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν προχώρησαν άμεσα σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό, παρά τα σχετικά ερωτήματα του πρακτορείου Reuters.

Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή της Ναμπί Σιθ μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου, στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται θύματα από βομβαρδισμούς που σημειώθηκαν την Παρασκευή, αλλά και από τις σφοδρές επιδρομές της νύχτας. Παράλληλα, πηγές ασφαλείας δήλωσαν στο Reuters ότι τρεις στρατιώτες συγκαταλέγονται μεταξύ των νεκρών.

Κλιμάκωση του πολέμου στον Λίβανο

Η ένταση κλιμακώθηκε δραματικά τη Δευτέρα, όταν η Χεζμπολάχ, με την υποστήριξη του Ιράν, εξαπέλυσε ρουκέτες και drones κατά του Ισραήλ. Η ισραηλινή απάντηση ήταν εκτεταμένοι βομβαρδισμοί σε όλο το νότιο Λίβανο, αλλά και σε περιοχές κοντά στην πρωτεύουσα Βηρυτός.

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση:

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο.

Περίπου 300.000 κάτοικοι έχουν εκτοπιστεί λόγω διαταγών εκκένωσης.

Μόλις το ένα τρίτο των εκτοπισμένων φιλοξενείται σε κρατικά καταφύγια.

Η κατάσταση στη χώρα παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, με τον φόβο μιας ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή να εντείνεται.