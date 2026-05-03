Deal-μαμούθ: Το Ισραήλ αγοράζει νέα υπερσύγχρονα μαχητικά F-35 και F-15

Το Ισραήλ προχωρά το σχέδιο αγοράς δύο νέων μοιρών προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-15IA από την Lockheed Martin, σε μια συμφωνία αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας την Κυριακή (3/5).

Η συμφωνία, η οποία εγκρίθηκε από την Υπουργική Επιτροπή Προμηθειών του Ισραήλ, αποτελεί το πρώτο βήμα σε ένα σχέδιο ύψους 350 δισεκατομμυρίων σεκέλ (119 δισεκατομμύρια δολάρια) για την ενίσχυση του ισραηλινού στρατού και την «ενίσχυση της ετοιμότητας ενόψει μιας απαιτητικής δεκαετίας για την ισραηλινή ασφάλεια», όπως αναφέρθηκε.

Ειδικότερα, η Υπουργική Επιτροπή Προμηθειών συνεδρίασε το Σαββατοκύριακο και ενέκρινε σχέδιο του Υπουργείου Άμυνας για την απόκτηση μιας (τέταρτης) μοίρας F-35I από την Lockheed Martin και μιας (δεύτερης) μοίρας F-15IA από την Boeing.

Το υπουργείο αναφέρει ότι τα αεροσκάφη «θα χρησιμεύσουν ως ακρογωνιαίος λίθος για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των δυνάμεων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αντιμετωπίζοντας τις εξελισσόμενες περιφερειακές απειλές και διατηρώντας τη στρατηγική αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ».



Μετά την έγκριση της επιτροπής, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, Αμίρ Μπαράμ, έδωσε εντολή στην αποστολή του υπουργείου στις ΗΠΑ να «προχωρήσει στην οριστικοποίηση των συμφωνιών με τους Αμερικανούς κυβερνητικούς και στρατιωτικούς ομολόγους της κατά την επόμενη περίοδο», αναφέρουν οι Times of Israel.



Με αυτές τις αγορές, ο στόλος των F-35Ι της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας ανεβαίνει στα 100 αεροσκάφη και ο στόλος των F-15IA (η ισραηλινή παραλλαγή του προηγμένου F-15EX) στα 50 τα επόμενα χρόνια.



Ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ λέει ότι ο πρόσφατος πόλεμος στο Ιράν «απέδειξε για άλλη μια φορά την ισχύ της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας και τον αποφασιστικό της ρόλο στην προστασία του Ισραήλ». «Τα μαθήματα αυτής της εκστρατείας απαιτούν να συνεχίσουμε να πιέζουμε προς τα εμπρός για την ανάπτυξη δυνάμεων, για να διασφαλίσουμε την αεροπορική υπεροχή για τις επόμενες δεκαετίες», λέει.