Η Ισπανία στέλνει τη φρεγάτα Cristóbal στην Κύπρο για αποστολές προστασίας

Την αποστολή μιας φρεγάτας για «προστασία» στην Κύπρο αποφάσισε η Ισπανία σύμφωνα με ανακοίνωση που έκανε το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Όπως αναφέρεται, η ισπανική φρεγάτα Cristóbal θα συνοδεύει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και τα ελληνικά πολεμικά πλοία, μετά την επίθεση ιρανικού drone που δέχθηκε η βρετανική βάση του νησιού στο Ακρωτήρι.

Επίσης, θα πραγματοποιήσει αποστολές «προστασίας και αντιαεροπορικής άμυνας» και θα βοηθήσει «σε οποιαδήποτε απομάκρυνση μη στρατιωτικού προσωπικού», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Άμυνας.

Η ανακοίνωση γίνεται την ώρα που οι σχέσεις ανάμεσα στην Ισπανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενταθεί εξαιτίας της άρνησης της Μαδρίτης να επιτρέψει στην Ουάσινγκτον την χρήση των βάσεων στην επικράτειά της για τον πόλεμο κατά του Ιράν. Παράλληλα. σε δηλώσεις της, η Ισπανίδας υπουργός Άμυνας διαβεβαίωσε ότι η χώρα «θα αξιολογήσει» την πιθανότητα αποστολής στρατιωτικής βοήθειας προς την Κύπρο αν οι ευρωπαίοι εταίροι το ζητήσουν από την Μαδρίτη.

Εάν «η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την προστασία της Κύπρου, αποφάσιζε ορισμένες αποστολές», η Ισπανία «θα το λάμβανε υπ' όψιν και θα αξιολογούσε αυτήν την υπόθεση», δήλωσε η Μαργκαρίτα Ρόμπλες σε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό δίκτυο Cadena Ser, λίγα λεπτά πριν από την ανακοίνωση του υπουργείου της.

«Τα προβλήματα δεν λύνονται με βόμβες»

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματά του με συγκρούσεις και βόμβες.

«Η θέση της ισπανικής κυβέρνησης μπορεί να συνοψισθεί σε τρεις λέξεις: Όχι στον πόλεμο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η θέση αυτή δεν είναι προσποιητή και έχει συνοχή.

«Δεν θα είμαστε συνένοχοι σε κάτι που είναι κακό για τον κόσμο ή αντίθετο στις αξίες και τα συμφέροντά μας απλά και μόνο για να αποφύγουμε τα αντίποινα από κάποιον», δήλωσε ο Σάντσεθ, προφανώς σε μια αναφορά τις εμπορικές απειλές του Τραμπ.