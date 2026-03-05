Η Μαδρίτη σπάει τον «τουρκικό άξονα» για χάρη της Λευκωσίας

Σε διπλό ταμπλό παίζει η Ισπανία στον εν εξελίξει Πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Από τη μια πλευρά έρχεται η ανοιχτή σύγκρουση του Πέδρο Σάντσεθ με τον Ντόναλντ Τραμπ που πυροδοτήθηκε μετά την απόφαση της Ισπανίας να απαγορεύσει τη χρήση στρατηγικών βάσεων στο έδαφός. Από την άλλη πλευρά η Μαδρίτη παίζει το χαρτί της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης δηλώνοντας «παρών» στην αποστολή στρατιωτικής βοήθειας για την αντιαεροπορική και αντιβαλλιστική κάλυψη της Μεγαλονήσου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας El Pais η απόφαση της Ισπανίας να μην υποστηρίξει τον πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά της Τεχεράνης και να μην επιτρέψει τη χρήση των ισπανικών βάσεων δεν είναι ασυμβίβαστη με τη στρατιωτική υποστήριξη προς ένα μέλος της ΕΕ.

«Η Ισπανία εξετάζει το ενδεχόμενο να παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο ως απάντηση στις επιθέσεις που δέχεται από το Ιράν», αναφέρει η El Pais, που επικαλείται πηγές της ισπανικής κυβέρνησης.

Στην πρώτη περίπτωση, αναφέρει η El Pais, πρόκειται για μια επιθετική πράξη που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, στερείται νομικής κάλυψης και σαφούς στόχου.

Η δεύτερη είναι μια πράξη αλληλεγγύης για την υπεράσπιση ενός εταίρου που ζητά βοήθεια ενόψει μιας εξωτερικής επίθεσης, αναφέρει το δημοσίευμα.

«Η μία αποδυναμώνει τη διεθνή τάξη και η άλλη ενισχύει την Ευρώπη», επισημαίνουν οι πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα.

Ο στρατηγικός άξονας Μαδρίτης-Άγκυρας και η κυπριακή «εξαίρεση»

Η συνεργασία στον αμυντικό τομέα παραμένει η αιχμή του δόρατος, καθώς η ισπανική τεχνογνωσία της Navantia υπήρξε καθοριστική για τη ναυπήγηση του τουρκικού ελικοπτεροφόρου TCG Anadolu. Η σύμπραξη επεκτείνεται πλέον στην αεροδιαστημική, με την Ισπανία να εξετάζει την αγορά του εκπαιδευτικού αεροσκάφους Hurjet, ενώ προσφέρει πολύτιμη τεχνολογία για την ανάπτυξη του μελλοντικού τουρκικού αεροπλανοφόρου και νέων υποβρυχίων.

Στον τραπεζικό τομέα, η έκθεση της Ισπανίας στο τουρκικό χρέος είναι η υψηλότερη στην Ευρώπη, με τον κολοσσό της BBVA (μέσω της Garanti) να αποτελεί τον κύριο πυλώνα αυτής της αλληλοεξάρτησης. Η οικονομική αυτή «ομηρία» εξηγεί τη συστηματική άρνηση της Μαδρίτης να συναινέσει σε κυρώσεις κατά της Άγκυρας, προστατεύοντας τις μαζικές εξαγωγές και τις επενδύσεις της.

Προκαλεί ωστόσο ιδιαίτερη αίσθηση η διάθεση της Μαδρίτης να στηρίξει την Κύπρο σε κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας. Παρά την παραδοσιακά φιλότουρκη στάση της, η Ισπανία δείχνει διάθεση εξισορρόπησης, αναγνωρίζοντας προφανώς ότι η αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Μεσογείου απειλεί πλέον άμεσα και τα δικά της συμφέροντα στην περιοχή.