Σειρήνες ήχησαν εκ νέου σήμερα στη βάση του Ακρωτηρίου λίγο μετά από τις 12:00.

Πρόκειται για τον τρίτο συναγερμό που ηχεί μετά από την αρχική απειλή που δέχθηκε η βάση από drones.

Στα κινητά των κατοίκων έφθασε μήνυμα το οποίο τους ζητούσε να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία.

«Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες».

Έπειτα από περίπου 15 λεπτά ο συναγερμός έληξε και οι κάτοικοι έλαβαν νέο μήνυμα στο κινητό τους.

Νέος συναγερμός στο Ακρωτήρι - Στη βάση ο Βρετανός υπουργός Άμυνας την ώρα που ήχησαν οι σειρήνες pic.twitter.com/eUt9hG49u3 — Flash.gr (@flashgrofficial) March 5, 2026

Σημειώνεται πως οι σειρήνες άρχισαν να ηχούν την ώρα που στη βάση βρισκόταν ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι ο οποίος βρίσκεται εσπευσμένα στην Κύπρο προκειμένου να επισκεφθεί τη βάση και να ενημερωθεί για όλες τις εξελίξεις.

O κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε λίγη ώρα αργότερα πως διευρευνήθηκε πληροφορία για ένδειξη ύποπτου αντικειμένου προς τις βάσεις. Ωστόσο δεν υπήρξε οτιδήποτε και έληξε ο συναγερμός χωρίς να υπάρξει κάποιο περιστατικό.