Στην Κύπρο ο Βρετανός υπουργός Άμυνας - Θα συναντηθεί με Χριστοδουλίδη, Κόμπο

Στην Κύπρο έφτασε εκτάκτως το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου ο βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, μετά την κλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και την επίθεση του Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Χίλι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη αλλά και τον υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο.

Στη συνέχεια αναμένεται να επισκεφθεί τη βάση της RAF στην περιοχή Ακρωτήρι η οποία επλήγη από ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Δευτέρα 2 Μαρτίου.

Η επίσκεψη του υπουργού Άμυνας έρχεται εν μέσω αντιδράσεων στην Κύπρο για την επίθεση η οποία οδήγησε στην εκκένωση πολιτών που ζουν σε περιοχές κοντά στις βάσεις και στην ενίσχυση της άμυνάς τους.



Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, Δρ. Κυριάκος Κούρος, δήλωσε στο BBC ότι οι Κύπριοι ήταν «απογοητευμένοι» από το επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών με τους κατοίκους, μετά την επίθεση κατά της RAF στο Ακρωτήρι κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής και την αναχαίτιση περαιτέρω μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι το βρετανικό πολεμικό πλοίο HMS Dragon θα αναπτυχθεί στην Κύπρο, αν και δεν πρόκειται να αποπλεύσει μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

