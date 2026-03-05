Φρεγάτες, F16 και Patriot - Κινήσεις συσπείρωσης στη Δεξιά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους από το νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή επιχειρεί να αναγνωρίσει το η ελληνική κυβέρνηση, που δείχνει να συμφιλιώνεται πλέον με την παραδοχή ότι οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν δεν θα είναι ολιγοήμερες.

Ορόσημο της εθνικής στρατηγικής αποτελεί το δίχως άλλο η ακαριαία απόφαση να ενισχύσουν ελληνικά όπλα και συγκεκριμένα οι φρεγάτες «Κίμων» ( Belharra ) και «Ψαρά» αλλά και 4 F – 16 τύπου Viper την άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάτι, που διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό και τις επιλογές των μεγάλων ευρωπαικών δυνάμεων και εν προκειμένω της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Μ. Βρετανίας.

Ρελάνς προς δεξιά

Στην εθνικά αυτονόητη επιλογή της αποστολής ελληνικών δυνάμεων χάριν της ενίσχυσης της άμυνας της Κύπρου αναφέρθηκε κατά τη χθεσινή του παρέμβαση στη Βουλή ο πρωθυπουργός επιχειρώντας και μία ρελάνς σε όλους όσοι ευρισκόμενοι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας επικρίνουν την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην εξωτερική πολιτική και δη στα ελληνοτουρκικά.

«Nα υποχωρήσουν τα μικρά και τα κομματικά, μπροστά στα μεγάλα και στα εθνικά. Να το σκεφθούν αυτό οι επαγγελματίες ανησυχούντες πως η εξωτερική και αμυντική πολιτική δεν ασκείται με ιδεολογικά, αλλά με εθνικά κριτήρια» παρότρυνε τις πολιτικές δυνάμεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που μίλησε εκ νέου για «πατριώτες της φακής». Πάντως, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε και από το βήμα της Βουλής ότι «η Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη και ισχύ, όπου την καλεί το εθνικό καθήκον και θέτει τις αναβαθμισμένες Ένοπλες Δυνάμεις στην υπηρεσία του οικουμενικού Ελληνισμού» κάνοντας λόγο για ειρηνική και αμυντική αποστολή.

Μήνυμα προς τα συντηρητικά ακροατήρια

Σε κάθε περίπτωση η ελληνική στρατιωτική παρουσία στα ανοιχτά της Κύπρου, αλλά και η τοποθέτηση μίας συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο είναι σαφές ότι αναβαθμίζουν σημαντικά το γεωπολιτικό αποτύπωμα της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι, που εκτιμάται δεόντως τόσο από τις ΗΠΑ, όσο και το Ισραήλ, χώρες με τις οποίες η Ελλάδα είναι δεδομένο ότι έρχεται πιο κοντά.

Άλλωστε, η αντίστιξη με την πρόδηλη αμηχανία της Τουρκίας εξ αιτίας των προνομιακών σχέσεων της με το ιρανικό καθεστώς είναι εξόφθαλμη. Πάντως, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει άμεσο αντίκρισμα και στο εσωτερικό πολιτικό τοπίο, όπου ο τόνος πλέον είναι ξεκάθαρα προεκλογικός. Η εικόνα της άφιξης των δύο ελληνικών φρεγατών στην Κύπρο εκπέμπει έναν ισχυρότατο συμβολισμό τόσο για τις επιδιώξεις, όσο και για τις επιχειρησιακές δυνατότητες της χώρας, κάτι, που εκτιμάται ότι βελτιώνει την εικόνα της κυβέρνησης σε συντηρητικά ακροατήρια που μέχρι σήμερα κρατούν αποστάσεις από το κυβερνών κόμμα.