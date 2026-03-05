O σοσιαλιστής Πέδρο Σάντσεθ διχάζει το ΠΑΣΟΚ

Ο λόγος για τη γνωστή πλέον πρωτοβουλία που έλαβε απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ ο Ισπανός σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, απαγορεύοντας τη χρήση των βάσεων επί ισπανικού εδάφους από αμερικανικά αεροσκάφη για τον πόλεμο στο Ιράν.

Την παρέμβαση Σάντσεθ έσπευσε πρώτος να «αγκαλιάσει» ο Χάρης Δούκας, επιθυμώντας να εκφράσει το πιο αριστερόστροφο ακροατήριο εντός ΠΑΣΟΚ αλλά και της ευρύτερης Κεντροαριστεράς, που τρέφει πιο έντονα αντιπολεμικά συναισθήματα.

«Η μόνη φωνή των κυβερνήσεων της Ευρώπης που σηκώνει ανάστημα απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Με την Ειρήνη. Με τον Σάντσεθ», έγραψε στο Χ ο δήμαρχος Αθηναίων, χαιρετίζοντας θερμά την κίνηση του προεδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και διαδόχου του Γιώργου Παπανδρέου στη θέση.

Στον Χάρη Δούκα, έσπευσε εμμέσως πλην σαφώς να απαντήσει ο άλλοτε υποστηρικτής της υποψηφιότητάς του για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος διαφωνώντας με την πανηγυρική στάση του δημάρχου υπέρ του Σάντσεθ, υπενθύμισε τα δύο μέτρα και σταθμά του πρωθυπουργού της Ισπανίας, αλλά και τις γεωστρατηγικές ιδιαιτερότητας με την Ελλάδα. «Η κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να αποφασίσει πως θέλει να διαχειριστεί την κρίση που βιώνουμε. Η Ισπανία αποτελεί μέλος του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν αντιμετωπίζει άμεση απειλή από γειτονική της χώρα και την ίδια ώρα πουλάει όπλα στην Τουρκία, που απειλεί μια ευρωπαϊκή χώρα (Ελλάδα) και έχει υπό την κατοχή της, παράνομα το 37% μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα (Κύπρο). Παράλληλα δεν στέλνει δυνάμεις να υπερασπιστεί (αμυντικά) ευρωπαϊκό έδαφος από οποιαδήποτε απειλή, όπως έκανε η Γαλλία κλπ», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της Βουλής και πρόσθεσε:

«Η χώρα μας χρειάζεται προσεκτικές κινήσεις, ενότητα και σοβαρότητα για να ανταπεξέλθει σε αυτή την δραματική κατάσταση που βιώνουμε. Τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι αποδεχόμαστε τα θέλω και την καταπάτηση του διεθνούς δικαίου με την ισχύ των όπλων από οποιονδήποτε. Εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, εξαιρετικά λεπτοί χειρισμοί για να παραμείνει η χώρα μας ασφαλής και δυνατή.Ενωμένοι θα τα καταφέρουμε».

«Σφήνα» Γεωργιάδη

«Σφήνα» στην ήπια ενδοπασοκική διαμάχη για τα μάτια του... Σάντσεθ μπήκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, παίρνοντας το μέρος του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. «Συγχαίρω τον @Odysseas_ για αυτή του την ανάρτηση. Η υποκρισία της Αριστεράς με τον Ισπανό ΠΘ έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Ο κ. Σάντσεθ εξοπλίζει την Τουρκία, χώρα που κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος στην Κύπρο και απειλεί με πόλεμο άλλη χώρα της ΕΕ, την Ελλάδα. Και την ίδια στιγμή εμφανίζει τον εαυτό ως διαπρύσιο υπερασπιστή της Διεθνούς Νομιμότητας. Κάπου να υπάρχει και ένα όριο», σχολίασε ο υπουργός της ΝΔ.

Στον αντίποδα, με τον Ισπανό πρωθυπουργό, ο οποίος σημειωτέον κυβερνά με μια αριστερή συμμαχία κομμάτων και τους αυτονομιστές της Καταλονίας, αντιμετωπίζοντας διάφορα προβλήματα και με την πράξη του αυτή έχει στόχο να συσπειρώσει την εύθραυστη συγκυβέρνηση, τάχθηκε ο Θόδωρος Μαργαρίτης, της Ανανεωτικής Αριστεράς του ΠΑΣΟΚ. «Ο Πέδρο Σάντσεθ έχει την πιο σοβαρή αντιπολεμική στάση στο χάος της Μέσης Ανατολής και αντιμετωπίζει τις κραυγές του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό είναι από μόνο του σημαντικό γεγονός. Πρόκειται για την πιο αξιοπρεπή παρουσία στο επίπεδο των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που ενοχλεί Τραμπ και Νετανιάχου», υποστήριξε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ψέγοντας τους «βιαστικούς που "πυροβολούν" τον Σάντσεθ για τις σχέσεις της Ισπανίας με την Τουρκία στο ζήτημα των εξοπλισμών». Όπως τόνισε, «αν είναι λοιπόν τόσο αυστηροί ας προτείνουν να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ στο οποίο βρίσκεται η Τουρκία με ισχυρό στρατιωτικό ρόλο (με ανοιχτό μάλιστα το πρόβλημα της κατεχόμενης Κύπρου). Ας βγουν μπροστά εναντίον της Μ.Βρετανίας που έδειξε απόλυτη αδιαφορία για το Ακρωτήρι της Κύπρου όταν έγινε η επίθεση στην Βρετανική βάση. Φυσικά για ΗΠΑ, Ισραήλ και Μ.Βρετανία είναι κότες λυράτες και είναι φλύαροι απέναντι σε έναν συνεπή Σοσιαλιστή πρωθυπουργό».

Σε δυο βάρκες

Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη απέφυγε μέχρι χθες να πάρει ανοιχτά θέση υπέρ ή κατά. Δείχνει όμως, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, να μη διαφωνεί από θέση αρχής με τον Πέδρο Σάντσεθ.

Σε ερώτηση του FLASH, κορυφαίος αξιωματούχος της Χαριλάου Τρικούπη παρέπεμψε σε όσα είπε στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πιο συγκεκριμένα στο απόσπασμα ότι «δεν πρέπει να υπάρχει και δεν πρέπει να ξεκινάει καμία πολεμική επιχείρηση από τις βάσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα». Με άλλες λέξεις, η ουσία της γραμμής του Νίκος Ανδρουλάκης είναι στο ίδιο πνεύμα με εκείνη του Σάντσεθ, ο οποίος όμως ως πρωθυπουργός άναψε κόκκινο φως στον Τραμπ για τη χρήση των ισπανικών βάσεων.

Πάντως, από το ΠΑΣΟΚ θέλοντας να κρατήσουν προσχήματα και ισορροπίες δεν παρέλειπαν να σταθούν στο γεγονός ότι η ισπανική κυβέρνηση δεν τηρεί το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, ενώ άφηναν να εννοηθεί ότι πρόκειται για επιλογές του Σάντσεθ έναντι του Τραμπ και με επικοινωνιακή διάσταση για το εσωτερικό της χώρας του.