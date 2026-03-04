Ο Οδυσσέας «διόρθωσε» τον Δούκα για τον Σάντσεθ

Θα μπω στη δυσάρεστη θέση να υπενθυμίσω την αποθεωτική ανάρτηση του Χάρη Δούκα για τον Ισπανό πρωθυπουργό και τη στάση του απέναντι στην κρίση στη Μέση Ανατολή.

Υπάρχει αυτή η περίεργη ταύτιση δυνάμεων της Αριστεράς με τις πολιτικές (γενικά) που υιοθετεί ο Πέδρο Σάντσεθ για όλα.

Αλλά στην περίπτωση του πολέμου θα πρέπει να επισημανθεί η δήλωση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου ο οποίος κάπως σαν να «διορθώνει» τον σύντροφο, δήμαρχο της Αθήνας.

Υπό την έννοια ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος υπενθυμίζει ότι η αγαπητή Ισπανία αφενός δεν απειλείται από γειτονική της χώρα, αφετέρου πουλάει όπλα στην Τουρκία που απειλεί την Ελλάδα και έχει υπό κατοχή το 37% της Κύπρου.

Οπότε να υποθέσουμε ότι το «Με το Σάντσεθ» του Χάρη Δούκα, δεν είναι μια αγωνιστική προτροπή με την οποία συμφωνούν άπαντες στο ΠΑΣΟΚ.

H ανάρτηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

Η κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να αποφασίσει πως θέλει να διαχειριστεί την κρίση που βιώνουμε.Η Ισπανία αποτελεί μέλος του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν αντιμετωπίζει άμεση απειλή από γειτονική της χώρα και την ίδια ώρα πουλάει όπλα στην Τουρκία, που απειλεί μια ευρωπαϊκή χώρα (Ελλάδα) και έχει υπό την κατοχή της, παράνομα το 37% μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα (Κύπρο).Παράλληλα δεν στέλνει δυνάμεις να υπερασπιστεί (αμυντικά) ευρωπαϊκό έδαφος από οποιαδήποτε απειλή, όπως έκανε η Γαλλία κλπ. Η χώρα μας χρειάζεται προσεκτικές κινήσεις, ενότητα και σοβαρότητα για να ανταπεξέλθει σε αυτή την δραματική κατάσταση που βιώνουμε. Τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι αποδεχόμαστε τα θέλω και την καταπάτηση του διεθνούς δικαίου με την ισχύ των όπλων από οποιονδήποτε. Εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, εξαιρετικά λεπτοί χειρισμοί για να παραμείνει η χώρα μας ασφαλής και δυνατή. Ενωμένοι θα τα καταφέρουμε .