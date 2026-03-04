O Δούκας αποθεώνει τον... Σάντσεθ

Δεν ξέρω πόση σημασία έχει ότι ο δήμαρχος μας αποφάσισε σήμερα να γράψει για τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας - υπό την έννοια ότι στη Βουλή έγινε μια συζήτηση των πολιτικών αρχηγών όπου μεταξύ άλλων τέθηκαν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Αλλά, το δίχως άλλο, έχει τεράστιο ενδιαφέρον η θέρμη με την οποία αναφέρεται ο Χάρης Δούκας στον Πέδρο Σάντσεθ.

«Η μόνη φωνή των κυβερνήσεων της Ευρώπης που σηκώνει ανάστημα απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.

Με την Ειρήνη.

Με τον Σάντσεθ.»

Αυτά έγραψε ο δήμαρχος και πραγματικά ψάχνω να βρω άλλη τέτοια δήλωση Ευρωπαίου, τόσο επαινετική για τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας ο οποίος, στον ελεύθερό του χρόνο και όταν δεν διαφωνεί με τον Τραμπ για τη Γάζα ή τον Μαδούρο ενισχύοντας τα ποσοστά του, φροντίζει πάντα τις «δουλειές» της Ισπανίας πρωτίστως με την Άγκυρα.