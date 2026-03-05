Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Μακρόν για τη Μέση Ανατολή

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν το μεσημέρι της Πέμπτης 5 Μαρτίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στην Κύπρο και στον Λίβανο.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Μακρόν για την αμυντική συνδρομή που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο με τους δυο ηγέτες να σημειώνουν ότι πρέπει να βρίσκονται σε επαφή και συντονισμό για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Η Ελλάδα αφύπνισε την Ευρώπη

Η απόφαση της Αθήνας να συνδράμει αμυντικά τη Λευκωσία ενεργοποίησε τα ευρωπαϊκά αντανακλαστικά, με τη Γαλλία και τη Γερμανία να προχωρούν σε κινήσεις ενίσχυσης της παρουσίας τους στην Κύπρος.

Ήδη, οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού έχουν φτάσει στην Κύπρο, ενώ τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16 Viper έχουν αναπτυχθεί από στην αεροπορική βάση «Α. Παπανδρέου». Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά τη δεύτερη διαδοχική αεροπορική επίθεση που σημειώθηκε κατά της βρετανικής βάσης της RAF στο Ακρωτήρι.

Γαλλική και γερμανική συνδρομή - Κίνηση και από το Λονδίνο

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Euronews, το Παρίσι προτίθεται να αποστείλει φρεγάτα του γαλλικού στόλου στην Κύπρο, καθώς και αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα. Κυπριακές πηγές αναφέρουν ότι η γαλλική συμβολή θα εστιάσει στην ενίσχυση της άμυνας έναντι μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αξιοποιώντας σύγχρονα συστήματα της γαλλικής αμυντικής βιομηχανίας.

Παράλληλα, θετική εμφανίζεται και η γερμανική πλευρά ως προς την αποστολή πολεμικού πλοίου, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, την ώρα που στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφονται αντιδράσεις για τη στάση του Λονδίνου απέναντι στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι.