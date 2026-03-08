Μακρόν σε Πεζεσκιάν: «Σταματήστε τα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή, ανοίξτε τα στενά του Ορμούζ»

Με τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και τον ομόλογό του του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν συνομίλησε τηλεφωνικά ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν σήμερα, Κυριακή 8 Μαρτίου για τις τελευταίες πολεμικές εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.



Ως ο πρώτος δυτικός ηγέτης που συνομίλησε με τον Πρόεδρο του Ιράν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε μέσω του X (πρώην Twitter) ότι «υπογράμμισα την ανάγκη να σταματήσει το Ιράν αμέσως τα πλήγματά του εναντίον των χωρών της περιοχής».



«Το Ιράν οφείλει επίσης να εγγυηθεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας βάζοντας τέλος στο εκ των πραγμάτων κλείσιμο των στενών του Ορμούζ», πρόσθεσε, ενώ επανέλαβε τη θέση της Γαλλίας ότι μία διπλωματική λύση είναι απαραίτητη για να τερματισθεί η σύγκρουση.



Je me suis entretenu avec le président iranien Massoud Pezechkian.



Je lui ai indiqué que la sécurité et le retour en France de Cécile Kohler et Jacques Paris, qui se trouvent actuellement dans l'enceinte de l'ambassade de France, restent pour nous une priorité absolue.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 8, 2026



Καμιά διευκρίνιση δεν έχει δοθεί, μέχρι στιγμής, σχετικά με τη συνομιλία του με τον Αμερικανό Πρόεδρο.



Ο Μακρόν συνομίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μασούντ Πεζεσκιάν πριν μεταβεί αύριο, Δευτέρα 9 Μαρτίου στην Κύπρο για «την ενίσχυση της ασφάλειας» γύρω από αυτή τη χώρα της ΕΕ και στην ανατολική Μεσόγειο.