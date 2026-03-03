Rafale από Γαλλία έρχονται στην Κύπρο - Έφτασε στο νησί ο Νίκος Δένδιας

Σε κατάσταση επιφυλακής εξακολουθεί να βρίσκεται η Κύπρος μετά το ιρανικό πλήγμα στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή το Αμυντικό Δόγμα Ελλάδος-Κύπρου με δύο αεροσκάφη από την 340 Μοίρα «Αλεπού» και δύο από την 343 Μοίρα «Αστέρι», με έδρα την 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα να έχουν φτάσει ήδη στη Μεγαλόνησο μαζί με ένα C-130 για τεχνική υποστήριξη.

Παράλληλα, καθοδόν βρίσκονται οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» ενώ στις 10:00 το πρωί πάτησε στην Κύπρο και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτρη Χούπη.

Ο κ. Δένδιας θα έχει συνάντηση στις 11:00 με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο, μία ώρα αργότερα θα έχει τετ α τετ με τον Κύπριο υπουργό Άμυνας, κ. Πάλμα, ενώ στις 13:05 θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου, κ.κ. Γεώργιο στην Ιερά Αρχιεπισκοπή της Κύπρου.

Ο απεσταλμένος του FLASH στην Λεμεσό Δημήτρης Κρικέλας μεταδίδει pic.twitter.com/hPDIt60d4i — Flash.gr (@flashgrofficial) March 3, 2026

Rafale και φρεγάτα στέλνει η Γαλλία

Την ώρα που η Ελλάδα δίνει ξεκάθαρο μήνυμα ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο και η Γαλλία έχει αποφασίσει να στείλει δυνάμεις στην Κύπρο για την ενίσχυση της άμυνας του νησιού.

Ειδικότερα, έχει αποφασιστεί να σταλούν αεροσκάφη Rafale στο νησί, όπως και αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone αλλά και μια φρεγάτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έλαβε σχετική ενημέρωση τα ξημερώματα της Τρίτης από τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο είχε χθες, Δευτέρα, δυο τηλεφωνικές επικοινωνίες, κατά τις οποίες υπέβαλε σχετικό αίτημα.

Αίτημα για την αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο διατύπωσε ο κ. Χριστοδουλίδης και προς τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα, με τον κ. Μερτς να ανταποκρίνεται θετικά.