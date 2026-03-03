Ενισχύει την άμυνά της η Ελλάδα λόγω Μέσης Ανατολής - Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο

Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η Ελλάδα λόγω του πολέμου που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή, με τη χώρα να ενισχύει την αντιαεροπορική της άμυνα στα νοτιοανατολικά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας πήρε την απόφαση να μεταφερθεί μια συστοιχία Patriot στην Κάρπαθο.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας φτάνει στην Κύπρο στις 10:00 το πρωί ενώ οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» απόπλευσαν το βράδυ της Δευτέρας (2/3) από τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας και αναμένεται να καταπλεύσουν στην Κύπρο μαζί με δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 Viper και ένα μεταγωγικό τύπου C-130.

Έτσι η Αθήνα δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι βρίσκεται στο πλευρό της Κύπρου τόσο ουσιαστικά, δηλαδή επί του πεδίου, όσο και σε επίπεδο υψηλού συμβολισμού.

Σημειώνεται πως καθημερινά στις 08:00 το πρωί πραγματοποιείται σύσκεψη στο ΥΠΕΘΑ υπό τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής όπου αξιολογούνται τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί.