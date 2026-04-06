Αρχηγός ΓΕΑ: Μήνυμα ετοιμότητας από τα F-16 Viper στην Πάφο και τους Patriot στην Κάρπαθο

Στα «προχωρημένα» φυλάκια της ελληνικής αεράμυνας, στην Κύπρο και την Κάρπαθο, βρέθηκε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης. Η περιοδεία του αρχηγού, με αφορμή τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα, είχε έντονο επιχειρησιακό πρόσημο, καθώς επισκέφθηκε Μονάδες που βρίσκονται στην αιχμή του δόρατος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας ήταν η 55η Σμηναρχία Μάχης, στην Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο. Εκεί, ο Αρχηγός ΓΕΑ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους ιπταμένους και το τεχνικό προσωπικό των ελληνικών F-16 Viper που έχουν μετασταθμεύσει στο νησί.

Ο Αντιπτέραρχος Γρηγοριάδης ενημερώθηκε αναλυτικά για την επιχειρησιακή δραστηριότητα της Μονάδας και την αποστολή της στη Μεγαλόνησο, επιβεβαιώνοντας το υψηλό ηθικό του προσωπικού που βρίσκεται σε κατάσταση διαρκούς επιφυλακής. Τον Αρχηγό υποδέχθηκαν ο Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορίας Κύπρου, Γεώργιος Αλεξάνδρου, και ο Διοικητής της Σμηναρχίας, Χρήστος Χριστοδούλου.

Η «ασπίδα» των Patriot στην Κάρπαθο

Αμέσως μετά, ο Αρχηγός ΓΕΑ μετέβη στο Αεροπορικό Απόσπασμα Καρπάθου, ένα σημείο στρατηγικής σημασίας για τον έλεγχο του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Εκεί τον υποδέχθηκαν ο Διοικητής του Αποσπάσματος, Δημήτριος Ράικος, και ο Διοικητής της 26ης Μοίρας Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot, Ιωάννης Τέκος.

Κατά την παραμονή του στο νησί, ο κ. Γρηγοριάδης επιθεώρησε τις συστοιχίες των Patriot που έχουν μεταφερθεί εκεί, υπογραμμίζοντας τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η συγκεκριμένη Μονάδα στην εθνική αεράμυνα. Αντάλλαξε ευχές με το προσωπικό και ενημερώθηκε για ζητήματα επιχειρησιακού ενδιαφέροντος, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την αποτρεπτική ισχύ της Πολεμικής Αεροπορίας σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας.