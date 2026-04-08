Μητσοτάκης στο CNNi: Να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στον Λίβανο - Όχι «διόδια» στο Ορμούζ

Το μήνυμα ότι οι εχθροπραξίες στο Λίβανο πρέπει να σταματήσουν εξέπεμψε σε αποψινή του συνέντευξη στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και προσέθεσε με νόημα ότι «το μόνο που πετυχαίνει το Ισραήλ με τις επιθέσεις στον Λίβανο είναι να δίνει στην Χεζμπολάχ μια νέα πλατφόρμα για να εκφραστεί».

Αναφερόμενος στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αλλά και την προσωρινή εκεχειρία ανάμεσα στους εμπολέμους ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι η Ελλάδα υπέγραψε μία κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών, που καλωσορίζει την εκεχειρία, με την ευχή αυτή να οδηγήσει σε μία μόνιμη ειρήνη.

Επανερχόμενος στο Λίβανο ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «έχουμε μία στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, αλλά οι φίλοι θα πρέπει να είναι ειλικρινείς. Η άποψη μου για τον Λίβανο είναι ξεκάθαρη. Πιστεύω για πρώτη φορά ότι υπάρχει ικανή κυβέρνηση στον Λίβανο και αυτή η επίθεση έχει ως αποτέλεσμα τη απονομιμοποίηση αυτής της νέας κυβέρνησης, την ώρα, μάλιστα, που πυροδοτεί μία ανθρωπιστική κρίση». Εξάλλου, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του στην κατάσταση που επικρατεί στα Στενά του Ορμούζ ο Έλληνας πρωθυπουργός επεσήμανε την ανάγκη μιας ξεχωριστής συμφωνίας για τα Στενά, η οποία, όπως διευκρίνισε, «δεν πρέπει να περιλαμβάνει οποιαδήποτε «διόδια», καθώς κάτι τέτοιο δεν ίσχυε πριν τον πόλεμο».

Σε ό,τι αφορά στις απειλές του Αμερικανού προέδρου περί αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τάχθηκε υπέρ της «μακροζωίας της Ατλαντικής Συμφωνίας», αναφέρθηκε στις αποτελεσματικές πρωτοβουλίες του Τραμπ ώστε οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι να ξοδέψουν περισσότερα για την άμυνα τους και υπογράμμισε ότι «θα πρέπει να επιτευχθεί μία διαφορετική ισορροπία στο ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ελπίζω να συμβάλλει σε αυτήν την πρωτοβουλία και είμαι αρκετά ευτυχισμένος που αρκετές άλλες χώρες λαμβάνουν πιο σοβαρά την άμυνα της Ευρώπης».

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media για παιδιά έως 15 ετών. Υπενθύμισε ότι πρώτο φορά έθεσε το θέμα πριν από 18 μήνες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ τόνισε πως έστειλε και επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Δεν μπορούμε να πετύχουμε σημαντικά αποτελέσματα κάθε χώρα από μόνη της», υπογράμμισε και εξέφρασε την ελπίδα οι πλατφόρμες να συμμορφωθούν με την ευρωπαϊκή πολιτική και να συνεργαστούν.