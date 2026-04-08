Συνυπογράφει η Ελλάδα την κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών για την εκεχειρία στο Ιράν

Σε κοινή δήλωση με την οποία χαιρετίζουν τη συμφωνία εκεχειρίας στο Ιράν προχώρησαν ηγέτες κρατών ευρωπαϊκών κρατών και του Καναδά, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι ηγέτες επισημαίνουν ότι ο στόχος πρέπει να είναι η διαπραγμάτευση «ενός ταχέος και διαρκούς τερματισμού του πολέμου μέσα στις επόμενες ημέρες» και «αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διπλωματικών μέσων».

Τη δήλωση υπογράφουν ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, του ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Η δήλωση έχει ως εξής:

«Χαιρετίζουμε την εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε σήμερα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Ευχαριστούμε το Πακιστάν και όλους τους εταίρους που συνέβαλαν στη διευκόλυνση αυτής της σημαντικής συμφωνίας.

Ο στόχος πλέον πρέπει να είναι η διαπραγμάτευση ενός ταχέος και διαρκούς τερματισμού του πολέμου μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διπλωματικών μέσων.

Ενθαρρύνουμε έντονα την ταχεία πρόοδο προς μια ουσιαστική διαπραγματευτική συμφωνία. Αυτό θα είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία του άμαχου πληθυσμού του Ιράν και για τη διασφάλιση της ασφάλειας στην περιοχή. Μπορεί επίσης να αποτρέψει μια σοβαρή παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Στηρίζουμε αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες. Προς τούτο, βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους εταίρους.

Καλούμε όλες τις πλευρές να εφαρμόσουν την εκεχειρία, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου.

Οι κυβερνήσεις μας θα συμβάλουν στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ».