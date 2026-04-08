Τραμπ: Κεκλεισμένων των θυρών οι συνομιλίες με το Ιράν και μόνο με ουσιαστικά σημεία

Διευκρινήσεις για τα ζητήματα που θα συζητηθούν στις κρίσιμες συνομιλίες με το Ιράν έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη 8 Απριλίου ξεκαθαρίζοντας ότι οι συνομιλίες θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών.

Σε μήνυμά του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι ότι «μόνο μια ομάδα ουσιαστικών ΣΗΜΕΙΩΝ» είναι αποδεκτή από την Ουάσινγκτον. «Αυτά τα σημεία είναι η βάση επί της οποίας συμφωνήσαμε την κατάπαυση του πυρός», είπε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για τις διαπραγματεύσεις.

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος κατήγγειλε τις «πολυάριθμες συμφωνίες, λίστες και επιστολές που στέλνονται από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη διαπραγμάτευση Ιράν/ΗΠΑ, πολύ συχνά πρόκειται για ψεύτες και τσαρλατάνους ή κάτι χειρότερο».

«Υπάρχει μόνο ένα σύνολο συναφών ΣΗΜΕΙΩΝ που είναι αποδεκτά από τις ΗΠΑ και εμείς τα συζητάμε αυτά κεκλεισμένων των θυρών», συμπλήρωσε, ενώ συνέχισε: «Πρόκειται για αυτά τα ΣΗΜΕΙΑ που αποτελούν τη βάση στην οποία συμφωνήσαμε για μια ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ. Πρόκειται για κάτι λογικό, που μπορεί να διευθετηθεί εύκολα».

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε πως ένα σχέδιο 10 σημείων που έδωσε στη δημοσιότητα το Ιράν, το οποίο περιλαμβάνει αιτήματα που εκ των προτέρων είναι δύσκολο να αποδεχθεί η Ουάσιγκτον, δεν είναι το έγγραφο που χρησιμεύει ως βάση διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

«Το έγγραφο που αναφέρθηκε από τον Τύπο δεν είναι το σχέδιο επί του οποίου εργαζόμαστε. Δεν θα διαπραγματευτούμε δημοσίως», είπε αυτή η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε χθες για ένα «βιώσιμο» σχέδιο που κατέθεσε το Ιράν.

Τραμπ: «Ο Λίβανος δεν είναι μέσα στην εκεχειρία»

Σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξή του στο PBS NewsHour, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι ο Λίβανος δεν συμπεριλήφθηκε στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός «εξαιτίας της Χεζμπολάχ». «Δεν συμπεριλήφθηκαν στη συμφωνία. Αυτό θα τακτοποιηθεί επίσης. Όλα είναι εντάξει», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το Associated Press.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τη συνέχιση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, απάντησε: «Είναι μέρος της συμφωνίας -όλοι το γνωρίζουν αυτό. Πρόκειται για μια ξεχωριστή σύγκρουση».

Νέο «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ

Το πρακτορείο Fars του Ιράν μετέδωσε ότι σταμάτησε η διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ μετά την «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός» από το Ισραήλ.

Άλλο ιρανικό μέσο, το Press TV, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες πηγές, ανέφερε ότι η Τεχεράνη «θα τιμωρήσει» το Ισραήλ για τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, «κατά παράβαση της κατάπαυσης του πυρός».

Σφοδρή επιδρομή Ισραήλ στον Λίβανο

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη επίθεση στον Λίβανο από τότε που ξεκίνησε τον πόλεμό του με τη Χεζμπολάχ, εξαπολύοντας ένα κύμα αεροπορικών επιδρομών χωρίς προειδοποίηση στη Βηρυτό και σε όλη τη χώρα, πλήττοντας περισσότερους από 100 στόχους, σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου.

Πολεμικά αεροσκάφη ισοπέδωσαν αρκετά κτίρια στο κέντρο της πρωτεύουσας χωρίς προειδοποίηση, γεμίζοντας τον ουρανό με καπνό και τον ήχο σειρήνων, ενώ ασθενοφόρα κατευθύνονταν προς τα σημεία των χτυπημάτων.

Οι δρόμοι της Βηρυτού γέμισαν με αυτοκίνητα παραμορφωμένα από τις εκρήξεις και φλεγόμενα ερείπια κτιρίων, τα οποία τα σωστικά συνεργεία δυσκολεύονταν να σβήσουν, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Guardian.

Άνθρωποι έτρεχαν στα σπίτια τους για να ελέγξουν τις οικογένειές τους. Ένας άνδρας καταγράφηκε να τρέχει προς ένα κτίριο που είχε χτυπηθεί στη συνοικία Τσιγιάχ, φωνάζοντας: «Υπάρχουν άνθρωποι μέσα!».

Φωτό: Reuters

Εικόνες παιδιών καλυμμένων με συντρίμμια κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς άνθρωποι προσπαθούσαν να βρουν τους γονείς τους.

Φωτό: Reuters

Τα νοσοκομεία του Λιβάνου απηύθυναν επείγουσα έκκληση για αιμοδοσία ενόψει της διακομιδής τραυματιών, ενώ το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας τους πολίτες να «αδειάσουν τους δρόμους» ώστε τα ασθενοφόρα να μπορέσουν να φτάσουν στους τραυματίες.

Φωτό: Reuters

Δεν έχουν δοθεί ακριβή στοιχεία για τα θύματα, με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου να αναφέρει στο πρακτορείο Reuters ότι τουλάχιστον 89 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες ώρες.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε ότι μεταξύ των νεκρών είναι 12 διασώστες που σκοτώθηκαν στον νότιο Λίβανο.

At least 89 people have been killed in Israel's latest wave of strikes on Lebanon, the Lebanese health ministry has told Reuters.



Ο απολογισμός του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου μέχρι χθες, από τα ισραηλινά πλήγματα στη χώρα έκανε λόγο για 1.530 νεκρούς από την αρχή του πολέμου μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι οι επιδρομές ήταν «η μεγαλύτερη συντονισμένη επίθεση με στόχο περισσότερα από 100 κέντρα διοίκησης και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ», υποστηρίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της υποδομής που επλήγη «βρισκόταν μέσα στον πυρήνα του άμαχου πληθυσμού».

«Ραντεβού» για διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ

Το Ιράν θα προσεγγίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ με μεγαλύτερη προσοχή σε σχέση με το παρελθόν λόγω βαθιάς έλλειψης εμπιστοσύνης, και ο πόλεμος θα επηρεάσει το νομικό καθεστώς των Στενών του Ορμούζ στο μέλλον, τόνισε σήμερα ο Ιρανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη.

Έκρηξη στην Τεχεράνη / Φωτ.: Reuters

«Δεν θέτουμε καμία εμπιστοσύνη στην άλλη πλευρά. Οι στρατιωτικές δυνάμεις μας διατηρούν την ετοιμότητά τους... όμως στο μεταξύ, θα πάμε για διαπραγματεύσεις για να δούμε πόσο σοβαρή είναι η άλλη πλευρά», δήλωσε ο πρεσβευτής του Ιράν, Αλί Μπαχρεϊνί, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

Από την πλευρά του, ο Πακιστανός πρωθυπουργός, του οποίου η διαμεσολάβηση χθες τη νύχτα υπήρξε κρίσιμη για την επίτευξη της ανακωχής, υπογράμμισε ότι απηύθυνε πρόσκληση σε αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ να συναντηθούν στο Ισλαμαμπάντ την Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου για τις πρώτες επίσημες ειρηνευτικές συνομιλίες αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος, και ότι ο πρόεδρος του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα συμμετάσχει.