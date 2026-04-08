Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν-Τραμπ σχετικά με την κατάπαυση του πυρός στο Ιράν

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε την Τετάρτη 8 Απριλίου ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την επίτευξη εκεχειρίας με το Ιράν.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε λίγη ώρα αργότερα η τουρκική προεδρία αναφέρεται ότι οι δυο ηγέτες συζήτησαν τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή, με κύριο θέμα την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε το βράδυ της Τρίτης.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κατάπαυση του πυρός και τόνισε ότι έπειτα από 40 ιδιαίτερα δύσκολες και κρίσιμες ημέρες για ολόκληρο τον κόσμο, το παράθυρο ευκαιρίας των δύο εβδομάδων που έχει ανοίξει θα πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, χωρίς να δοθεί περιθώριο υπονόμευσης της διαδικασίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να ενισχύει τη στήριξή της στις προσπάθειες επίλυσης που προωθούνται από φιλικές και αδελφικές χώρες, με πρώτη το Πακιστάν.

«Ραντεβού» για διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ

Την ίδια ώρα, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και Ισραήλ είναι ο πλανήτης, με την κρίσιμη διαπραγμάτευση μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων για μόνιμη συμφωνία να ξεκινά τις αμέσως επόμενες ημέρες στο Πακιστάν.

Το Ιράν θα προσεγγίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ με μεγαλύτερη προσοχή σε σχέση με το παρελθόν λόγω βαθιάς έλλειψης εμπιστοσύνης, και ο πόλεμος θα επηρεάσει το νομικό καθεστώς των Στενών του Ορμούζ στο μέλλον, τόνισε σήμερα ο Ιρανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη.

«Δεν θέτουμε καμία εμπιστοσύνη στην άλλη πλευρά. Οι στρατιωτικές δυνάμεις μας διατηρούν την ετοιμότητά τους... όμως στο μεταξύ, θα πάμε για διαπραγματεύσεις για να δούμε πόσο σοβαρή είναι η άλλη πλευρά», δήλωσε ο πρεσβευτής του Ιράν, Αλί Μπαχρεϊνί, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

Από την πλευρά του, ο Πακιστανός πρωθυπουργός, του οποίου η διαμεσολάβηση χθες τη νύχτα υπήρξε κρίσιμη για την επίτευξη της ανακωχής, υπογράμμισε ότι απηύθυνε πρόσκληση σε αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ να συναντηθούν στο Ισλαμαμπάντ την Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου για τις πρώτες επίσημες ειρηνευτικές συνομιλίες αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος, και ότι ο πρόεδρος του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα συμμετάσχει.