Τραμπ: «Ο Λίβανος είναι εκτός εκεχειρίας» - Απειλές Ιράν, κλειστά ξανά τα Στενά του Ορμούζ

«Εύθραυστη» παραμένει η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη απειλεί ότι θα αποσυρθεί από την εκεχειρία αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο, δήλωσε σήμερα Μεγάλη Τετάρτη (8/4) μια μη κατονομαζόμενη πηγή στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η πηγή τόνισε πως οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προσδιορίζουν στόχους για να απαντήσουν στις σημερινές επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Λιβάνου.

Ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, είναι μέρος της εκεχειρίας που συμφώνησε η Τεχεράνη με την Ουάσινγκτον, συμπλήρωσε η πηγή.

Τραμπ: «Ο Λίβανος δεν είναι μέσα στην εκεχειρία»

Σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξή του στο PBS NewsHour, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι ο Λίβανος δεν συμπεριλήφθηκε στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός «εξαιτίας της Χεζμπολάχ». «Δεν συμπεριλήφθηκαν στη συμφωνία. Αυτό θα τακτοποιηθεί επίσης. Όλα είναι εντάξει», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το Associated Press.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τη συνέχιση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, απάντησε: «Είναι μέρος της συμφωνίας -όλοι το γνωρίζουν αυτό. Πρόκειται για μια ξεχωριστή σύγκρουση».

Νέο «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ

Το πρακτορείο Fars του Ιράν μετέδωσε ότι σταμάτησε η διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ μετά την «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός» από το Ισραήλ.

Άλλο ιρανικό μέσο, το Press TV, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες πηγές, ανέφερε ότι η Τεχεράνη «θα τιμωρήσει» το Ισραήλ για τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, «κατά παράβαση της κατάπαυσης του πυρός».

Σφοδρή επιδρομή Ισραήλ στον Λίβανο

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη επίθεση στον Λίβανο από τότε που ξεκίνησε τον πόλεμό του με τη Χεζμπολάχ, εξαπολύοντας ένα κύμα αεροπορικών επιδρομών χωρίς προειδοποίηση στη Βηρυτό και σε όλη τη χώρα, πλήττοντας περισσότερους από 100 στόχους, σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου.

Πολεμικά αεροσκάφη ισοπέδωσαν αρκετά κτίρια στο κέντρο της πρωτεύουσας χωρίς προειδοποίηση, γεμίζοντας τον ουρανό με καπνό και τον ήχο σειρήνων, ενώ ασθενοφόρα κατευθύνονταν προς τα σημεία των χτυπημάτων.

Οι δρόμοι της Βηρυτού γέμισαν με αυτοκίνητα παραμορφωμένα από τις εκρήξεις και φλεγόμενα ερείπια κτιρίων, τα οποία τα σωστικά συνεργεία δυσκολεύονταν να σβήσουν, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Guardian.

Άνθρωποι έτρεχαν στα σπίτια τους για να ελέγξουν τις οικογένειές τους. Ένας άνδρας καταγράφηκε να τρέχει προς ένα κτίριο που είχε χτυπηθεί στη συνοικία Τσιγιάχ, φωνάζοντας: «Υπάρχουν άνθρωποι μέσα!».

Εικόνες παιδιών καλυμμένων με συντρίμμια κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς άνθρωποι προσπαθούσαν να βρουν τους γονείς τους.

Τα νοσοκομεία του Λιβάνου απηύθυναν επείγουσα έκκληση για αιμοδοσία ενόψει της διακομιδής τραυματιών, ενώ το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας τους πολίτες να «αδειάσουν τους δρόμους» ώστε τα ασθενοφόρα να μπορέσουν να φτάσουν στους τραυματίες.

Δεν έχουν δοθεί ακριβή στοιχεία για τα θύματα, με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου να αναφέρει στο πρακτορείο Reuters ότι τουλάχιστον 89 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες ώρες.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε ότι μεταξύ των νεκρών είναι 12 διασώστες που σκοτώθηκαν στον νότιο Λίβανο.

Ο απολογισμός του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου μέχρι χθες, από τα ισραηλινά πλήγματα στη χώρα έκανε λόγο για 1.530 νεκρούς από την αρχή του πολέμου μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι οι επιδρομές ήταν «η μεγαλύτερη συντονισμένη επίθεση με στόχο περισσότερα από 100 κέντρα διοίκησης και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ», υποστηρίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της υποδομής που επλήγη «βρισκόταν μέσα στον πυρήνα του άμαχου πληθυσμού».

«Ραντεβού» για διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ

Το Ιράν θα προσεγγίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ με μεγαλύτερη προσοχή σε σχέση με το παρελθόν λόγω βαθιάς έλλειψης εμπιστοσύνης, και ο πόλεμος θα επηρεάσει το νομικό καθεστώς των Στενών του Ορμούζ στο μέλλον, τόνισε σήμερα ο Ιρανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη.

«Δεν θέτουμε καμία εμπιστοσύνη στην άλλη πλευρά. Οι στρατιωτικές δυνάμεις μας διατηρούν την ετοιμότητά τους... όμως στο μεταξύ, θα πάμε για διαπραγματεύσεις για να δούμε πόσο σοβαρή είναι η άλλη πλευρά», δήλωσε ο πρεσβευτής του Ιράν, Αλί Μπαχρεϊνί, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

Από την πλευρά του, ο Πακιστανός πρωθυπουργός, του οποίου η διαμεσολάβηση χθες τη νύχτα υπήρξε κρίσιμη για την επίτευξη της ανακωχής, υπογράμμισε ότι απηύθυνε πρόσκληση σε αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ να συναντηθούν στο Ισλαμαμπάντ την Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου για τις πρώτες επίσημες ειρηνευτικές συνομιλίες αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος, και ότι ο πρόεδρος του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα συμμετάσχει.

«Το καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι το ίδιο»

«Εξαιτίας αυτού του λόγου, όλα είναι τώρα προσωρινά. Ακόμη και οι διευθετήσεις για τα Στενά του Ορμούζ είναι προσωρινές», ανέφερε ο Μπαχρεϊνί.

Η διέλευση πλοίων στο μέλλον διά μέσου των Στενών μετά την κατάπαυση του πυρός θα εξαρτηθεί από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και τις συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν, σημείωσε ο Ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ.

«Στη διάρκεια αυτών των δύο εβδομάδων, τα θέματα δεν θα είναι κανονικά όπως ήταν πριν από τον πόλεμο», είπε, προσθέτοντας ότι τα πλοία θα χρειαστεί να αναφέρουν το όνομα και την πλοιοκτήτρια εταιρία τους καθώς και λεπτομέρειες για το φορτίο.

Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος που εμπλέκεται στις συνομιλίες, επισήμανε στο Reuters σήμερα πως τα Στενά μπορούν να ανοίξουν με περιορισμένο τρόπο αύριο Μεγάλη Πέμπτη ή την Μεγάλη Παρασκευή, σε συντονισμό με τον ιρανικό στρατό, πριν από τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ.

«Αυτός ο πόλεμος έχει επηρεάσει τα πάντα. Και ένα από τα πράγματα που αυτός ο πόλεμος θα επηρεάσει θα είναι το νομικό καθεστώς των Στενών του Ορμούζ, αλλά οι λεπτομέρειες θα συζητηθούν και θα αποφασιστεί στο μέλλον», είπε ο Μπαχρεϊνί.

Το Ιράν επιδιώκει διαβεβαιώσεις ότι τα Στενά δεν θα χρησιμοποιηθούν από τους αντιπάλους του για να επιτεθούν στην Τεχεράνη, τόνισε.

Ο Ιρανός πρεσβευτής κάλεσε επίσης το Ισραήλ να τηρήσει την εκεχειρία στον Λίβανο, λέγοντας πως περαιτέρω ισραηλινές επιθέσεις στη χώρα θα περιπλέξουν την κατάσταση και θα έχουν «ορισμένες συνέπειες». Δήλωσε ακόμα πως η κατάπαυση του πυρός είναι μία νίκη για το Ιράν, και ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν υπολόγισαν καλά τη δύναμη της απάντησης του Ιράν.

Επιμνημόσυνη δέηση στον Αλί Χαμενεΐ

Μεγάλη επιμνημόσυνη δέηση έχει προγραμματιστεί για αύριο Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου στην Τεχεράνη, 40 ημέρες μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η συμμετοχή των πολιτών σε αυτήν την τελετή θα αποτελεί «ένδειξη πίστης στην Ισλαμική Επανάσταση και σεβασμού προς τον δολοφονημένο ηγέτη», τόνισαν οι ισλαμικές αρχές.

Παρόμοια επιμνημόσυνη δέηση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα στην ιερή πόλη των Σιιτών, Κομ, νότια της Τεχεράνης.

Ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην κατοικία του στην ιρανική πρωτεύουσα, την πρώτη μέρα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την ισλαμική παράδοση, η 40ή ημέρα μετά τον θάνατο ενός ανθρώπου έχει ιδιαίτερη σημασία και σηματοδοτεί το τέλος της περιόδου πένθους.