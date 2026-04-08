«Έκρηξη» στα χρηματιστήρια μετά την ανακοίνωση εκεχειρίας στο Ιράν - «Άλμα» 6% στην Ελλάδα

«Πιεσμένα ελατήρια» ήταν τα χρηματιστήρια μετά από ένα και πλέον μήνα πιέσεων και τρομερής μεταβλητότητας, εκτινάχθηκαν με την ανακοίνωση της εκεχειρίας των δύο εβδομάδων στο Ιράν και ειδικά του ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα. Η εξέλιξη μπορεί να μην ακούγεται τρομερή αλλά εάν δούμε τι είχε προηγηθεί ουσιαστικά αποτελεί έναν προάγγελο κάποιας ειρηνικής διευθέτησης του θέματος. Επί της ουσίας, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ ήταν αυτό που ενθουσίασε τις αγορές καθώς ομαλοποιείται η ροή πετρελαίου και φεύγουν οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο έλλειψης.

Μεγάλη αποκλιμάκωση του πετρελαίου και των αποδόσεων ομολόγων

Η αντίδραση από την χθεσινοβραδινή εξέλιξη, ήταν αφ’ ενός να υποχωρήσουν οι τιμές του πετρελαίου μέχρι και 15% και για το Brent και το WTI. Και οι δύο τύποι πετρελαίου κινούνται χαμηλότερα των 100 δολαρίων /βαρέλι. Οι συνθήκες δείχνουν μία αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τον Απρίλιο εάν συνεχιστεί το σκηνικό της εκεχειρίας. Οι αποδόσεις των ομολόγων (κρατικών) κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα (το 10ετές ελληνικών κυμαίνεται σε 3,6% από 3,86% που ήταν την Μεγάλη Τρίτη).

Παγκόσμια χρηματιστηριακή άνοδος

Με την αναγγελία της εκεχειρίας, οι δείκτες των χρηματιστηρίων εκτινάχθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα. Ξεκίνησαν πρώτα οι ασιατικές αγορές, ξημερώματα Μεγάλης Τετάρτης και ακολούθησαν οι ευρωπαικές αγορές. Μετά την σκυτάλη ανόδου πήραν οι αμερικανικοί δείκτες που ουσιαστικά επιβεβαίωσαν την μεγάλη επιστροφή των αγοραστών στις αγορές. Ενδεικτικά , στις 17.00 ώρα Ελλάδος, ο Dow Jones αυξάνονταν γύρω στο 3%.

Λίγο μετά τις 17.00 ώρα Ελλάδος, ο γερμανικός DAX αυξάνονταν πάνω από 5% (μία από τις μεγαλύτερες ανοδικές κινήσεις των τελευταίων 5 ετών) , ο γαλλικός CAC είχε άνοδο 4,9%, ο ιταλικός MIB αυξήθηκε κατά 4% και ο Eurostoxx 50 ξεπερνούσε το 5%. Μαζί με την άνοδο των μετοχών είχαμε και άνοδο των συναλλαγών σε επίπεδα που υπήρχαν πριν την έναρξη του πολέμου.

Ελληνικό χρηματιστήριο : Εκτίναξη πάνω από τις 2.250 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη

Το ελληνικό χρηματιστήριο κατέγραψε μία από τις ισχυρότερες ανοδικές κινήσεις στην Ευρώπη καθώς ο Γενικός Δείκτης αυξήθηκε κατά 6,58% , στις 2.285,92 μονάδες. Η αξία συναλλαγών έφτασε στα υψηλά επίπεδα των 525 εκατ. Ευρώ με τοποθετήσεις σε όλο το φάσμα της χρηματιστηριακής αγοράς. Ενδεικτικό της μεγάλης ανόδου ήταν ότι είχαμε 122 μετοχές που έκλεισαν με θετική μεταβολή και 8 μετοχές με υποχώρηση.

Πολύ ισχυρή άνοδος στις τραπεζικές μετοχές με 10,7%

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) αυξήθηκε κατά 7,03%, , ο δείκτης FTSE Mid Cap είχε άνοδο 3,4% . Ο τραπεζικός δείκτης είχε πολύ μεγάλη άνοδο 10,7% και μάλιστα η Crediabank που εισήγαγε τις μετοχές από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατέγραψε άνοδο 10,8%. Και οι 7 τραπεζικές μετοχές μετοχές κατέγραψαν σημαντική άνοδο. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν και τα μη τραπεζικά blue chips, όπως η Metlen, η ΓΕΚΤΕΡΝΑ, o Αktor, η ΔΕΗ, η Jumbo, o Titan, η Cenergy, το ΔΑΑ, η Lamda, η Aegean, η Coca Cola HBC, o AΔΜΗΕ.