Ξεκίνησε η διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ μετά την εκεχειρία - Ελληνόκτητο ένα από τα πρώτα

Δύο πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ από την στιγμή που το Ιράν δέχθηκε να ανοίξει το στρατηγικό πέρασμα στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον ιστότοπο MarineTraffic.

«Το NJ Earth μεταφοράς χύδην φορτίου, ελληνικής πλοιοκτησίας, διέσχισε το στενό στις 08h44 UTC, ενώ το Daytona Beach με σημαία Λιβερίας, ιδιοκτησίας της Volusia Shipping SA με έδρα την Αθήνα, είχε προηγηθεί στις 06h59 UTC, λίγο μετά τον απόπλου του από το λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς», σύμφωνα με ανάρτηση της εταιρείας στο Χ.

«Η διέλευση του NJ Earth πιθανόν να συνιστά μία πρώτη ένδειξη εξομάλυνσης, αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πει κανείς αν πρόκειται για ευρύτερο άνοιγμα που συνδέεται με την κατάπαυση του πυρός ή για άδεια που έχει δοθεί προηγουμένως», εξήγησε η Ana Subasic, αναλύτρια της Kpler, ιδιοκτήτρια εταιρεία του MarineTraffic.

Vessel movements resume in the Strait of Hormuz following ceasefire announcement



Early signs of vessel activity are emerging in the Strait of Hormuz following a ceasefire announcement, which includes a temporary reopening of the strategic waterway to allow for negotiations.… pic.twitter.com/CSy6PZlCJ4 — MarineTraffic (@MarineTraffic) April 8, 2026

Το πλοίο διατήρησε ενεργό τον αναμεταδότη και επέλεξε διαδρομή κοντά στο νησί Λαράκ που έχει ονομαστεί «διόδια της Τεχεράνης» από την επιθεώρηση Lloyd's List.

«Ακόμη και αν περιμένουμε αύξηση των διελεύσεων τις επόμενες ημέρες, αυτή η πρώτη διέλευση πρέπει να αντιμετωπισθεί με επιφυλακτικότητα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την Lloyd's List, περισσότερα από 800 πλοία είναι αυτήν την στιγμή ακινητοποιημένα στον Κόλπο, αλλά εφοπλιστές και ναυλωτές δήλωναν σήμερα ότι γίνονται προετοιμασίες ώστε να επιτραπεί ο πλους τους.

Η κίνηση των πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ μειώθηκε κατά 95% μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν.

Σε κανονικές εποχές, περί το 20% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που διακινούνται παγκοσμίως διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ που συνδέει τον Κόλπο με τις μεγάλες οδούς της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.