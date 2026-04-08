Τραμπ: Θα συνεργαστούμε στενά με το Ιράν - Δασμός 50% σε όποιον τους προμηθεύει με στρατιωτικό υλικό

Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν στενά με το Ιράν, στο οποίο έχει συμβεί «αλλαγή καθεστώτος» και θα συζητήσουν την άρση των δασμών και των κυρώσεων με την Τεχεράνη, δήλωσε σήμερα, 8 Απριλίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ντόναλντ Τραμπ, αφού κήρυξε κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων.



«Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου», τόνισε επίσης σε ανάρτηση στο Truth Social, προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ θα «συνεργαστούν» με το Ιράν για την εξόρυξη πυρηνικού υλικού που «θάφτηκε» από τους βομβαρδισμούς του 2025.



«Μιλάμε και θα μιλάμε για ελάφρυνση δασμών και κυρώσεων με το Ιράν», συμπλήρωσε.



Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χώρα προμηθεύει με στρατιωτικό οπλισμό το Ιράν θα αντιμετωπίσει αμέσως δασμό 50% σε όποια αγαθά εξάγονται στις ΗΠΑ.



Σημείωσε, δε, ότι πολλά από τα 15 σημεία του σχεδίου των ΗΠΑ που προτάθηκαν στο Ιράν έχουν συμφωνηθεί.

«Με το δάχτυλο στη σκανδάλη»

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δήλωσαν ότι έχουν «το δάχτυλο στη σκανδάλη» παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι δεν «εμπιστεύονται» τις ΗΠΑ.



Οι Φρουροί, «με το δάχτυλο στη σκανδάλη», είναι έτοιμοι να ανταποδώσουν «αν ο εχθρός επαναλάβει τους λανθασμένους υπολογισμούς του», τόνισαν στο κανάλι τους στο Telegram.



«Ο εχθρός ήταν πάντα παραπλανητικός, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις του και θα απαντήσουμε σε οποιαδήποτε επιθετικότητα σε υψηλότερο επίπεδο», πρόσθεσαν.