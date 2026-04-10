«Επιλεκτικό» άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν - Πλοία αναβάλλουν τον απόπλου

Τα περισσότερα πλοία που έχουν πλεύσει μέσω των Στενών του Ορμούζ την Πέμπτη 10 Απριλίου, συνδέονταν με το Ιράν, όπως δείχνουν τα στοιχεία ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης της πορείας των πλοίων, με άλλα πλοία ν’ αναβάλουν τον απόπλου τους, παρά την εκεχειρία των δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε αυτή την εβδομάδα μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με στοιχεία, αλλά και ναυτιλιακές πηγές.

Τρία τάνκερ, ένα υπερτάνκερ αργού πετρελαίου που μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ένα δεξαμενόπλοιο εφοδιασμού καυσίμων κι ένα μικρότερο πλοίο μεταφοράς πετρελαίου, όλα απέπλευσαν από ιρανικά ύδατα το τελευταίο 24ωρο, επί τη βάσει ξεχωριστής ανάλυσης δεδομένων από τις πλατφόρμες πληροφοριών Kpler και Lloyd’s List.



Τέσσερα πλοία ξηρού φορτίου, συμπεριλαμβανομένου κι ενός πλοίου φορτωμένου με μεταλλεύματα σιδήρου που είχε προορισμό την Κίνα, είχαν αποπλεύσει χθες, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ - Λιβάνου με φόντο τις διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν

Ένα 24ωρο πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, τίποτα δεν προμηνύει αποκλιμάκωση στα πεδία των μαχών. Η συνέχιση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο θέτει υπό αμφισβήτηση την κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσαν ΗΠΑ και Ιράν.

Οι IDF διαμηνύουν: «Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση πολέμου, δεν βρισκόμαστε σε εκεχειρία. Συνεχίζουμε να πολεμάμε εδώ σε αυτόν τον τομέα, αυτή είναι η κύρια ζώνη μάχης μας» με την Χεζμπολάχ να απαντά με σειρά επιθέσεων στο Ισραήλ.

Από την πλευρά του, το Πακιστάν, που έχει αναλάβει τον κρίσιμο ρόλο του διαμεσολαβητή, επικρίνει το Τελ Αβίβ, σημειώνοντας ότι οι ενέργειές του υπονομεύουν τις διεθνείς προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και καλεί τη διεθνή κοινότητα να «λάβει επείγοντα και συγκεκριμένα μέτρα» για να αποτρέψει περαιτέρω επιθέσεις.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ