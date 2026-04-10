Μπαράζ επιθέσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου - «Στον αέρα» οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν στο Πακιστάν

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 10 Απριλίου ότι εξαπέλυσε τρεις επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον του Ισραήλ, δύο εναντίον «συγκεντρώσεων στρατιωτών», στα σύνορα των δυο χωρών και εναντίον παραμεθόριας πόλης.



Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε δέκα θέσεις στον Λίβανο από όπου εκτοξεύτηκαν ρουκέτες εναντίον του βόρειου Ισραήλ και πρόσθεσε πως «συνεχίζει να εντοπίζει και να καταστρέφει εκτοξευτήρες».



Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επανέλαβε πως «δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο» και πρόσθεσε ότι «συνεχίζουμε να πλήττουμε τη Χεζμπολάχ με όλη μας τη δύναμη και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να αποκαταστήσουμε την ασφάλειά μας».



Η συνέχιση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο θέτει υπό αμφισβήτηση την κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ και το Ιράν.



Νωρίτερα, ήχησαν σειρήνες συναγερμού σε διάφορους τομείς του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων του Τελ Αβίβ και της παραθαλάσσιας πόλης Ασντότ. Οι Αρχές δεν έχουν κάνει λόγο για θύματα ενώ, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν τουλάχιστον έναν πύραυλο που κατευθυνόταν στο Ισραήλ.

Αισιόδοξος δηλώνει ο Τραμπ - Αβέβαιη η παρουσία του Ιράν στις διαπραγματεύσεις

Σε αυτό κλίμα, το Πακιστάν ετοιμάζεται σήμερα να υποδεχθεί τις αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ για συνομιλίες, όμως η συμμετοχή των Ιρανών είναι αβέβαιη, έπειτα από τα ισραηλινά πλήγματα που προκάλεσαν πάνω από 300 θανάτους στον Λίβανο την Τετάρτη 8 Απριλίου.



Τα ισραηλινά πλήγματα, τα πλέον πολύνεκρα στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, καθιστούν «τις διαπραγματεύσεις ανούσιες», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.



«Η διεξαγωγή συνομιλιών με στόχο να δοθεί τέλος στον πόλεμο εξαρτάται από τον σεβασμό από τις ΗΠΑ των δικών τους δεσμεύσεων σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, κυρίως στον Λίβανο», δήλωσε ο Ισμαήλ Μπαγαεΐ, εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Isna.



Τη στιγμή της ανακοίνωσης της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ «του Ιράν, των ΗΠΑ και των συμμάχων τους» -που σήμερα διανύει την τρίτη ημέρα της- το Πακιστάν, χώρα που έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή στη σύγκρουση, τόνισε ότι η εκεχειρία θα εφαρμοστεί «παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου». Κάτι όμως που απέρριψαν στη συνέχεια οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί.



Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, το Ισλαμαμπάντ έχει μεταβληθεί σχεδόν σε πόλη-φάντασμα, καθώς για δύο ημέρες κηρύχθηκε αργία. Το πολυτελές ξενοδοχείο που αναμένεται να υποδεχθεί τις αποστολές έχει αδειάσει από τη συνήθη πελατεία του.



Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να ηγηθεί της αμερικανικής αποστολής στο Πακιστάν για συνομιλίες με το Ιράν, έχοντας μαζί του τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.



Μιλώντας στο NBC News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε «πολύ αισιόδοξος» για την πιθανότητα επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας, παρά το χάσμα των θέσεων των δύο χωρών.



Στην ιρανική πλευρά βέβαια κάθε άλλο παρά υπάρχει αισιοδοξία: Λίγη ώρα αφού ανακοίνωσε μέσω X την έλευση ιρανικής αντιπροσωπείας στο Πακιστάν για συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ο πρεσβευτής του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ διέγραψε την ανάρτηση. Το μήνυμα αναρτήθηκε πρόωρα, εξήγησε υπάλληλος της πρεσβείας στο AFP, χωρίς να διευκρινίσει αν η ιρανική αντιπροσωπεία εξακολουθούσε να αναμένεται στο Ισλαμαμπάντ.



Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Χαουάτζα Ασίφ χαρακτήρισε, μέσω Χ, το Ισραήλ «διαβολικό» και «κατάρα για την ανθρωπότητα», κατηγορώντας το ότι διαπράττει γενοκτονία στον Λίβανο. Για «επονείδιστο» μήνυμα έκαναν λόγοι οι υπηρεσίες του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου.

