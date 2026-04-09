Ιράν: «Παραβίαση της εκεχειρίας τα χτυπήματα στον Λίβανο - Δεν έχει νόημα η διαπραγμάτευση»

Σε επικίνδυνη τροχιά κλιμάκωσης εισέρχεται η Μέση Ανατολή την Πέμπτη (9/4), με το Ιράν να εξαπολύει σκληρή προειδοποίηση και το Ισραήλ να δηλώνει αποφασισμένο να συνεχίσει τα πλήγματα στον Λίβανο.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατήγγειλε ότι οι συνεχιζόμενοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνιστούν κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση των Ηνωμένες Πολιτείες, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

«Η ανανεωμένη επιθετικότητα του σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον του Λιβάνου αποτελεί σαφή παραβίαση της συμφωνίας», τόνισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ανεβάζοντας τους τόνους.

Με ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, ο Ιρανός πρόεδρος έκανε λόγο για «επικίνδυνο σημάδι εξαπάτησης» και προειδοποίησε ότι η συνέχιση των επιθέσεων καθιστά κάθε διαπραγμάτευση άνευ αντικειμένου. «Τα χέρια μας παραμένουν στη σκανδάλη. Το Ιράν δεν θα αφήσει ποτέ μόνους τους αδελφούς και τις αδελφές του στον Λίβανος», υπογράμμισε με νόημα.

Η παρέμβαση αυτή ήρθε λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος προανήγγειλε συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ. «Θα συνεχίσουμε να πλήττουμε τη Χεζμπολάχ με δύναμη, ακρίβεια και αποφασιστικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας σαφές μήνυμα κλιμάκωσης.

«Όποιος επιτίθεται σε Ισραηλινούς αμάχους θα πληγεί. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν όπου χρειαστεί, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η ασφάλεια στο βόρειο Ισραήλ», πρόσθεσε.

IDF paratroopers operating in southern Lebanon report discovering weapons caches and killing dozens of Hezbollah operatives. The forces say they have established operational control in parts of the area and are continuing strikes against militant infrastructure.



Τραγικός ο απολογισμός των χτυπημάτων στον Λίβανο

Την ίδια ώρα, ο απολογισμός των επιθέσεων στον Λίβανο είναι τρομακτικός. Σύμφωνα με τα τελευταία, ακόμη μη οριστικά, στοιχεία, τα ταυτόχρονα ισραηλινά πλήγματα που έπληξαν το κέντρο της Βηρυτός και άλλες περιοχές, άφησαν πίσω τους 203 νεκρούς και περισσότερους από 1.000 τραυματίες.

Ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου, Ρακάν Νασρεντίν, επιβεβαίωσε τον βαρύ απολογισμό, σημειώνοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται διαρκώς, καθώς οι διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν στα ερείπια. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με ανησυχία την ταχεία επιδείνωση της κρίσης και τον κίνδυνο μιας ευρύτερης περιφερειακής ανάφλεξης να γίνεται πλέον ορατός.