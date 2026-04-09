IDF: Νεκρός το «δεξί χέρι» και ανιψιός του ηγέτη της Χεζμπολάχ - Μετρούν τις πληγές τους στον Λίβανο

Το Ισραήλ μετέδωσε ότι εξουδετέρωσε τον γραμματέα και ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Αλί Γιουσούφ Χαρσί, στον Λίβανο κατά τα χτυπήματα που έγιναν τη νύχτα της Μεγάλης Τετάρτης.

Αρχικά, μεταδόθηκε πως ο στρατός εξόντωσε τον ίδιο τον αρχηγό της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, είδηση που στη συνέχεια διορθώθηκε από το Reuters.

Η ανακοίνωση των IDF:

«Ο ισραηλινός στρατός (Τσεάλ) εξόντωσε στη Βηρυτό τον γραμματέα του γενικού γραμματέα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ: Επιτεθήκαν νύχτα υποδομές τρομοκρατίας στο νότιο Λίβανο.

Ο στρατός επιτέθηκε και εξόντωσε χθες τον Άλι Γιουσέφ Χαράσι, προσωπικό γραμματέα του γενικού γραμματέα της Χεζμπολάχ και ανιψιό του Ναίμ Κάσεμ, στην περιοχή της Βηρυτού.

Ο Χαράσι ήταν στενός συνεργάτης και προσωπικός σύμβουλος του Νάιμ Κάσεμ, συμμετέχοντας ενεργά στη διοίκηση και την ασφάλεια του γραφείου του.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο στρατός επιτέθηκε σε δύο βασικά σημεία διέλευσης που χρησιμοποιούσαν οι μαχητές της Χεζμπολάχ για τη μεταφορά χιλιάδων όπλων, ρουκετών και εκτοξευτών από τον βορρά προς τον νότο του ποταμού Λιτάνι στον Λίβανο.

Επιπλέον, καταστράφηκαν περίπου 10 αποθήκες όπλων, εκτοξευτές και διοικητικά κτίρια που χρησιμοποιούσε η τρομοκρατική οργάνωση».

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τη Χεζμπολάχ που να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει την είδηση θανάτου του Αλί Γιουσούφ Χαραχίμ.

Συνεχίζονται οι έρευνες στα ερείπια - Στους 182 οι νεκροί

Την ίδια ώρα, συνεργεία διάσωσης εξακολουθούν να αναζητούν θύματα ανάμεσα στα ερείπια στη Βηρυτό , την επομένη των πιο φονικών πληγμάτων που εξαπέλυσε το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στις αρχές Μαρτίου, την ώρα που στον Λίβανο η σημερινή είναι ημέρα εθνικού πένθους.

Ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τα πλήγματά του στο νότιο τμήμα της χώρας, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων στην Αμπασίγια, ένα χωριό κοντά στην Τύρο, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

Τα ταυτόχρονα πλήγματα του Ισραήλ χθες, Τετάρτη, τα οποία πραγματοποιήθηκαν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και έθεσαν στο στόχαστρο την καρδιά της Βηρυτού και πολλές άλλες περιοχές του Λιβάνου, προκάλεσαν τον θάνατο 182 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 890, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο, μη οριστικό απολογισμό.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι βομβάρδισε το βόρειο Ισραήλ στη διάρκεια της νύχτας, αντιδρώντας στην «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός».

«Τα αντίποινα θα συνεχιστούν μέχρι να σταματήσει η ισραηλινοαμερικανική επίθεση εναντίον της χώρας μας και του λαού μας», πρόσθεσε το προσκείμενο στο Ιράν κίνημα, που δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για άλλες επιθέσεις μετά την ανακοίνωση της ιρανοαμερικανικής εκεχειρίας τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη.

Israel launched its heaviest strikes yet on Lebanon, killing over 250 people, most of them in Beirut, as a two-week US-Iran ceasefire took effect, with Iran saying the intensified attacks made negotiations with Washington 'unreasonable' https://t.co/40tM1dXobL pic.twitter.com/7uWHqv9zuO — Reuters (@Reuters) April 9, 2026

Στο στόχαστρο του Ισραήλ στρατηγική γέφυρα

Στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν εγκλωβισμένους ανάμεσα στα ερείπια δύο κτιρίων που τέθηκαν στο στόχαστρο σε οικιστικές περιοχές, σύμφωνα με ομάδες του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ισραηλινό πλήγμα έθεσε στο στόχαστρο την αυγή συνοικία των νότιων προαστίων της Βηρυτού, προπυργίων της Χεζμπολάχ, που έχουν εγκαταλειφθεί από ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων τους. Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε ένα κτίριο που καταστράφηκε ολοσχερώς και ένα άλλο κατεστραμμένο κατά το ήμισυ στη συνοικία Σίγια.

Στον νότο, το Ισραήλ βομβάρδισε τρεις φορές, από την Τετάρτη μέχρι και σήμερα, την περιοχή μιας στρατηγικής γέφυρας στον νότιο Λίβανο, αποκλείοντας εν μέρει την κυκλοφορία, σύμφωνα με φωτογράφο του AFP στο σημείο.

Ο στρατός είχε κλείσει νωρίτερα τη γέφυρα έπειτα από «ισραηλινή απειλή ότι θα ετίθετο στο στόχαστρο».

Είναι η τελευταία γέφυρα που συνδέει το βόρειο με το νότιο τμήμα του ποταμού Λιτάνι στην περιοχή της Τύρου, όπου χιλιάδες οικογένειες παρέμειναν παρά τις προειδοποιήσεις εκκένωσης της περιοχής που είχε απευθύνει το Ισραήλ.

Από μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία

Οι διπλωματικές εκκλήσεις για επέκταση της περιφερειακής κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο αυξάνονται, καθώς το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι η χώρα αυτή δεν περιλαμβάνεται στην εκεχειρία.

«Η συνέχιση της στρατιωτικής δραστηριότητας στον Λίβανο θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός (…)» ανέφερε σε ανακοίνωση ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε ανησυχία για τα πλήγματα στον Λίβανο, λέγοντας στους ομολόγους του των ΗΠΑ και του Ιράν ότι η διακοπή τους αποτελεί «απαραίτητη προϋπόθεση» προκειμένου η εκεχειρία να είναι «αξιόπιστη και να έχει διάρκεια».

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού εξέφρασε την «αγανάκτησή της για τους θανάτους και τις καταστροφές» που προκάλεσαν τα ισραηλινά πλήγματα.