Θρηνεί η Μία Καλίφα για τον Λίβανο: «Σε 10 λεπτά έγιναν 160 επιδρομές σε σπίτια και σχολεία»

Η Μία Καλίφα εμφανίστηκε στην κάμερά της για να μιλήσει για την πρόσφατη επίθεση στη Βηρυτό. Η 33χρονη Αμερικανίδα με καταγωγή από τον Λίβανο, γνωστή ως πρώην πορνοστάρ και σήμερα media personality, εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για τα γεγονότα.

Η Καλίφα αναφέρθηκε στις μαζικές αεροπορικές επιδρομές που φέρεται να προκάλεσαν πάνω από 250 θανάτους, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως «ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορεί κανείς να παρακολουθήσει». Τόνισε τις περιοχές με άμαχο πληθυσμό που επλήγησαν, περιγράφοντας σκηνές καταστροφής και πένθους.

Η ίδια υπογράμμισε πως δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι οι φόροι της στις ΗΠΑ χρηματοδοτούν, έμμεσα, τις επιθέσεις στην πατρίδα της:

«Σήμερα ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές που έχω δει εδώ και πολύ καιρό στα social media. Γινόμαστε μάρτυρες γενοκτονίας εδώ και δεκαετίες, αλλά τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Σε 10 λεπτά έγιναν 160 αεροπορικές επιδρομές σε σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία, υποδομές και νεκροταφεία – όλα εν μέσω εκεχειρίας. Δεν ξέρω πώς να το συμβιβάσω με το γεγονός ότι οι φόροι μου χρηματοδοτούν κάτι τέτοιο».

Η Καλίφα εξήγησε ότι πολλές φορές το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να αναδημοσιεύει τις φωνές άλλων ανθρώπων που εκφράζουν καλύτερα τα γεγονότα, ενώ σημείωσε τη δυστοπική αντίθεση ανάμεσα στην πρόοδο της ανθρωπότητας και τον συνεχιζόμενο πόλεμο:

«Στέλνουμε ανθρώπους να εξερευνήσουν τη Σελήνη, ενώ βομβαρδίζουμε ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι τρελό».

Η Μία Καλίφα έκλεισε το μήνυμά της με σκέψεις για τον λαό του Λιβάνου:

«Πότε θα είναι αρκετά; Πότε θα σταματήσει; Οι σκέψεις μου είναι με όλους στον Λίβανο αυτή τη στιγμή. Η καρδιά μου είναι μαζί σας. Δεν θέλω να κλάψω, γιατί είμαι τόσο τυχερή, αλλά δεν μπορώ να αγνοήσω τι συμβαίνει».

Παρά την έντονη συγκίνηση της, κάποιοι σχολιαστές χαρακτήρισαν τα δάκρυά της ως «κροκοδείλια», αναφερόμενοι στο γεγονός ότι ζει μόνιμα στις ΗΠΑ εδώ και χρόνια.