«Δεν υποχωρούμε», λέει ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Λιβάνου την επόμενη εβδομάδα

Με ένα μήνυμα που ισορροπεί ανάμεσα στη διπλωματία και την απειλή, ο ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ξεκαθάρισε το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει την πολεμική σύρραξη, αλλά δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Η δήλωση αυτή, που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, και αναδημοσιεύτηκε από την ιστοσελίδα του Ισραήλ, ynetnews έρχεται σε μια στιγμή που η περιφερειακή εκεχειρία δοκιμάζεται σκληρά από τα όσα συμβαίνουν στο μέτωπο του Λιβάνου.

Το «αγκάθι» του Λιβάνου και η παρέμβαση Τραμπ

Ο Λίβανος εξελίσσεται στον πιο επικίνδυνο αστάθμητο παράγοντα για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Παρά το γεγονός ότι οι αποστολές των δύο χωρών ετοιμάζονται για τις συνομιλίες στο Πακιστάν, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη.

Η πίεση στην Ιερουσαλήμ: Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ζήτησε επιτακτικά από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου τη διακοπή των επιθέσεων στον Λίβανο, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έδωσε εντολή για απευθείας διαπραγματεύσειςμεταξύ Τελ Αβίβ και Βηρυτού. Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο Reuters, εξέδωσε εντολή για την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό» ύστερα από το αίτημα που κατέθεσε η Βηρυτός στον απόηχο των σφοδρών και πολύνεκρων βομβαρδισμών που εξαπέλυσε το Τελ Αβίβ την Τετάρτη 8 Απριλίου.

Η στάση της Τεχεράνης: Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, χαρακτήρισε «ανούσιες» τις διαπραγματεύσεις όσο συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί, τονίζοντας ότι το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει τον λαό του Λιβάνου.

Το ραντεβού του Σαββάτου και τα τρία «μέτωπα»

Ενόψει της κρίσιμης συνάντησης στο Πακιστάν, τρία είναι τα βασικά ζητήματα που χωρίζουν τις δύο πλευρές.

Ουράνιο: Η Τεχεράνη αρνείται να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου που μπορεί να οδηγήσει σε πυρηνικό όπλο.

Κυρώσεις: Το Ιράν απαιτεί την άρση όλων των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων, με την Ουάσινγκτον να το συζητά μόνο υπό αυστηρούς όρους.

Στενά του Ορμούζ: Ενώ οι ΗΠΑ απαιτούν ελεύθερη ναυσιπλοΐα, το Ιράν προειδοποιεί με επιλεκτική διέλευση πλοίων και την επιβολή «διοδίων».

Πυρά Τραμπ κατά του ΝΑΤΟ

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέλειψε να επιτεθεί εκ νέου στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Μετά τη συνάντησή του με τον Μαρκ Ρούτε, χαρακτήρισε το ΝΑΤΟ «απογοητευτικό», επικρίνοντας τους συμμάχους για έλλειψη δράσης και κατανόησης των διεθνών κινδύνων.

Η επόμενη ημέρα θα κριθεί στο Πακιστάν, με τον Λίβανο να έχει ήδη ζητήσει επίσημα να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε συμφωνία εκεχειρίας, ώστε να αποφευχθεί η ολοκληρωτική ανάφλεξη.

Axios: Την ερχόμενη εβδομάδα οι διαπραγματεύσεις

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει ο γύρος των απευθείας συνομιλιών μεταξύ των δυο κρατών σύμφωνα με ανάρτηση δημοσιογράφου του ενημερωτικού ιστοτόπου Axios στο Χ. Σύμφωνα πάντα με την πηγή αυτή, η πρώτη συνάντηση μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων θα γίνει στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στην Ουάσιγκτον.

Ένας Λιβανέζος αξιωματούχος που μίλησε ανώνυμα στο πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι οι συνομιλίες αυτές θα είναι διαφορετικές αλλά «στο ίδιο πρότυπο» με εκείνες που διεξάγονται μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Σημείωσε ότι δεν έχει καθοριστεί ο τόπος και ο χρόνος ακόμη, όμως η Βηρυτός χρειάζεται τις ΗΠΑ ως μεσολαβήτριες και εγγυήτριες οποιασδήποτε συμφωνίας.