NYT: Με εγκαύματα στο πρόσωπο ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Παραμένει σε κρησφύγετο

Εκτεταμένα εγκαύματα στο πρόσωπο και στα χείλη φαίνεται να έχει υποστεί ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γεγονός που τον δυσκολεύει στην ομιλία και καθιστά αναγκαία τη διενέργεια πλαστικών επεμβάσεων, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, που επικαλείται υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τρεις χειρουργικές επεμβάσεις στο πόδι του και απαιτείται ακόμα μία για την τοποθέτηση προσθετικού μέλους, ενώ έχει χειρουργηθεί και στο χέρι προκειμένου να αποκατασταθεί η κινητικότητά του.

Σε δηλώσεις του στο CNN, ο Ιρανός δημοσιογράφος Φαρνάζ Φασιλί ανέφερε χαρακτηριστικά: «Γνωρίζουμε ότι ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν, ο οποίος είναι καρδιοχειρουργός, καθώς και ο Υπουργός Υγείας, είναι υπεύθυνος για την ιατρική του φροντίδα. Βρίσκεται κυρίως περιτριγυρισμένος από μια ιατρική ομάδα σε ένα κρησφύγετο, και η πρόσβαση σε αυτόν είναι εξαιρετικά δύσκολη. Αυτός είναι πιθανώς και ένας από τους λόγους που δεν έχουμε δει τον νέο Ανώτατο Ηγέτη σε κανένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα».

Παρά την κατάσταση της υγείας του, η πνευματική του διαύγεια παραμένει άριστη και εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις. Διαμένει σε απόρρητη τοποθεσία με αυστηρούς περιορισμούς πρόσβασης για λόγους ασφαλείας, ενώ έχει αποκλειστεί κάθε χρήση ηλεκτρονικών συσκευών ώστε να αποφευχθεί εντοπισμός του.

Για λόγους προστασίας, λόγω των τραυματισμών του, φέρεται να έχει μεταβιβάσει προσωρινά μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε ανώτατους Ιρανούς στρατιωτικούς.

Το ρεπορτάζ επισημαίνει ότι, αν και ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει ακόμη αναλάβει πλήρη διοικητικό έλεγχο, το κύρος του παραμένει ισχυρό και συμμετέχει θεσμικά στις επίσημες διαδικασίες. Ωστόσο, επί του παρόντος, παρουσιάζεται συχνά προ τετελεσμένων, εξέλιξη που ενισχύει τις εκτιμήσεις πως ο νέος Ανώτατος Ηγέτης βρίσκεται υπό την αυξανόμενη επιρροή των Φρουρών της Επανάστασης, σώμα στο οποίο υπηρέτησε στο παρελθόν.