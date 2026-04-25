Ιράν: Ο Αραγτσί κατέθεσε στο Πακιστάν την ολοκληρωμένη πρόταση της Τεχεράνης για τον πόλεμο

Τις συνολικές θέσεις και τα αιτήματα του Ιράν, αλλά και τις επιφυλάξεις της Τεχεράνης απέναντι σε αντίστοιχα αιτήματα των ΗΠΑ κατέθεσε στους Πακιστανούς αξιωματούχους ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, κατά την επίσκεψή του στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με πακιστανική πηγή που συμμετείχε στις επαφές που μίλησε στο Reuters.

Την ίδια στιγμή, η ανώτατη στρατιωτική ηγεσία του Ιράν προειδοποιεί ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα βρεθούν αντιμέτωπες με την αντίδραση της Τεχεράνης, εάν συνεχίσουν, όπως λέει, τον «αποκλεισμό και την πειρατεία στα λιμάνια». Η δήλωση μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση και έγινε γνωστή μέσω του Reuters.

Ιράν: «Οι ΗΠΑ ψάχνουν τρόπο να σώσουν τα προσχήματα» λέει ο υπουργός Άμυνας

Σε αυτό το κλίμα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Άμυνας υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ αναζητούν «κάποιον τρόπο για να βγουν από τον πόλεμο σώζοντας τα προσχήματα», την ώρα που το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών, με πακιστανική μεσολάβηση, παραμένει ανοιχτό.

«Η στρατιωτική ισχύς μας είναι σήμερα κυρίαρχη και ο εχθρός ψάχνει τρόπο να ξεφύγει από το τέλμα του πολέμου στο οποίο έχει βυθιστεί, σώζοντας τα προσχήματα», είπε ο εκπρόσωπος, σύμφωνα με το πρακτορείο INSA.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι αναμένονται σήμερα στο Ισλαμαμπάντ. Ωστόσο, δεν θεωρείται βέβαιο ότι θα συναντηθούν με την ιρανική αντιπροσωπεία, η οποία έφθασε χθες, Παρασκευή, στην πακιστανική πρωτεύουσα – δύο εβδομάδες μετά τον πρώτο γύρο συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών.