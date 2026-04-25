Εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν: Αποχώρησε από το Πακιστάν ο Αραγτσί - «Απάντηση» από Τραμπ!

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αποχώρησε από το Πακιστάν λίγο πριν από την άφιξη της αμερικανικής αντιπροσωπείας, όπως επιβεβαίωσαν το Σάββατο αρκετά μέσα ενημέρωσης της χώρας.



Οι εξελίξεις έρχονται σε συνέχεια προηγούμενης δήλωσης του εκπροσώπου του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαήλ Μπαγκαεΐ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι οι δύο αντιπροσωπείες δεν θα πραγματοποιήσουν τις προγραμματισμένες απευθείας συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ.



Το ισραηλινό δίκτυο Kan News μετέδωσε, επικαλούμενο πακιστανικές πηγές, ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία αναμένεται να φτάσει το βράδυ του Σαββάτου.



Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι η Τεχεράνη αρνείται να συνομιλήσει με την Ουάσιγκτον έως ότου αρθεί ο αποκλεισμός που έχει επιβληθεί στα Στενά του Ορμούζ.



Το μέσο ανέφερε επίσης ότι οι Πακιστανοί διαμεσολαβητές εμφανίζονται «απαισιόδοξοι» για την πορεία των προσπαθειών ειρήνευσης.

Η «απάντηση» Τραμπ

Σε απάντηση προς το Ιράν, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι των Γουτίκοφ και Κούσνερ στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με το Ιράν.



Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως μεταδίδουν αμερικανικά Μέσα, με την εκεχειρία πλέον στη Μέση Ανατολή να κρέμεται σε μια κλωστή.

