«Συνάντησα τον Χαμενεΐ»: Ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν αποκάλυψε ότι είδε τον «άφαντο» ανώτατο ηγέτη

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν αποκάλυψε σήμερα Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 ότι είχε συνάντηση, σε άγνωστο μέχρι στιγμής χρόνο, με τον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος παραμένει «άφαντος» μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στις αρχές Μαρτίου, εν μέσω της σύγκρουσης με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο σε αυτή τη συνάντηση ήταν το όραμα, αλλά και η ταπεινή και ειλικρινής προσέγγιση του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε βίντεο που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει πότε πραγματοποιήθηκε η επαφή τους.



Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είχε τραυματιστεί στις 28 Φεβρουαρίου 2026, κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου, στα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα που στοίχισαν τη ζωή στον πατέρα του και επί δεκαετίες ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αλί Χαμενεΐ.

Η ανάδειξή του στην ηγεσία της χώρας από τη Συνέλευση των Ειδικών - το 88μελές όργανο που είναι αρμόδιο για την επιλογή του ανώτατου ηγέτη - ανακοινώθηκε επισήμως από την κρατική τηλεόραση στις 9 Μαρτίου 2026.



Έκτοτε, ο νέος ηγέτης του Ιράν δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση και περιορίζεται σε παρεμβάσεις μέσω επίσημων ανακοινώσεων, γεγονός που έχει ενισχύσει τη φημολογία και τις εικασίες γύρω από την κατάσταση της υγείας του και τον τρόπο άσκησης της εξουσίας του.



Ο 56χρονος Μοτζταμπά Χαμενεΐ διαδέχθηκε τον πατέρα του, ο οποίος ηγήθηκε του ιρανικού κράτους για περισσότερα από 30 χρόνια και είχε αναλάβει το αξίωμα το 1989, μετά τον θάνατο του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Παρά το γεγονός ότι η εικόνα του νέου ανώτατου ηγέτη κυριαρχεί πλέον σε αφίσες και γιγαντοπανό στους δρόμους του Ιράν, η απουσία του από τη δημόσια σφαίρα έρχεται σε έντονη αντίθεση με τη συχνή τηλεοπτική και δημόσια παρουσία που διατηρούσε ο πατέρας του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ