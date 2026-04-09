Ο Τραμπ ζητά άμεσες δεσμεύσεις από το ΝΑΤΟ για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από το ΝΑΤΟ συγκεκριμένες δεσμεύσεις εντός των επόμενων ημερών για τη στήριξη της ασφάλειας στο Στενό του Ορμούζ, όπως ενημέρωσε ορισμένα κράτη ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο Reuters την Μεγάλη Πέμπτη (9/4).



Η συνάντηση Ρούτε – Τραμπ στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε εν μέσω εντάσεων στη συμμαχία λόγω του πολέμου στο Ιράν. Ευρωπαίος διπλωμάτης σημείωσε την απογοήτευση στην Ουάσιγκτον, τονίζοντας ότι οι σύμμαχοι δεν συμβουλεύτηκαν πριν ή μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. «Το ΝΑΤΟ δεν θα συμμετείχε απευθείας στον πόλεμο κατά του Ιράν, αλλά οι σύμμαχοι θέλουν να συνεισφέρουν σε μακροπρόθεσμες λύσεις για το Ορμούζ», δήλωσε ο ίδιος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διπλωματικής παρέμβασης.

Μετά τη συνάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαζόμασταν και δεν θα είναι εκεί αν το χρειαστούμε ξανά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει το ΝΑΤΟ «χάρτινη τίγρη» και έχει απειλήσει με αποχώρηση από τη συμμαχία, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι βασίζονται υπερβολικά στις εγγυήσεις των ΗΠΑ, ενώ παρέχουν ανεπαρκή στήριξη στην αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία κατά του Ιράν. Παρά τη δήλωση εκεχειρίας δύο εβδομάδων την Τρίτη, οι εντάσεις συνεχίζουν να επιβαρύνουν τις σχέσεις.

Ο Ρούτε, γνωστός στην Ευρώπη ως έμπιστος συνομιλητής του προέδρου των ΗΠΑ, δήλωσε στο CNN ότι κατανοεί την απογοήτευση του Τραμπ, προσθέτοντας ότι η πρόθεση είναι να προκύψουν χρήσιμες λύσεις χωρίς να υποκύπτουν σε βιαστικές ενέργειες.



Η Βρετανία ηγείται μιας ομάδας περίπου 40 χωρών που επιχειρούν να καταρτίσουν στρατιωτικό και διπλωματικό σχέδιο για το άνοιγμα και την προστασία του στενού, ενώ η Γαλλία ανακοίνωσε ότι 15 χώρες σχεδιάζουν να διευκολύνουν την επανέναρξη της κυκλοφορίας. Ο Γάλλος ΥΠΕΞ, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, επισήμανε ότι η πλήρης πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ εξαρτάται από μια διαρκή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ Ιταλία και Βρετανία χαρακτήρισαν απαράδεκτη την ιδέα του Ιράν να επιβάλει τέλη διέλευσης.



Όπως δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης, η πορεία για το Ορμούζ συνεχίζεται ανεξάρτητα από τις πρόσφατες εντάσεις στον Λευκό Οίκο. «Γνωρίζουμε την πίεση των ΗΠΑ και την προσπάθεια του Ρούτε να δράσει εποικοδομητικά. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε τις σωστές συνθήκες, όχι απλώς να ικανοποιήσουμε τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.