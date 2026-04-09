WSJ: Το σχέδιο Τραμπ για το ΝΑΤΟ - Η Ελλάδα στις χώρες που θέλει να επιβραβεύσει

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, στις χώρες του ΝΑΤΟ που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να θεωρεί πιο υποστηρικτικές απέναντι στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και οι οποίες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από μια πιθανή ανακατανομή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη.

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ εξετάζεται πρόταση που προβλέπει τη μεταφορά αμερικανικών δυνάμεων από χώρες της Συμμαχίας που κρίθηκαν λιγότερο πρόθυμες να στηρίξουν την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν, προς κράτη που θεωρήθηκαν πιο συνεργάσιμα. Στην ίδια κατηγορία με την Ελλάδα, το δημοσίευμα τοποθετεί την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Λιθουανία.

Η πρόταση, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο επεξεργασίας και αποτελεί ένα από τα σενάρια που συζητούνται στον Λευκό Οίκο μετά την έντονη δυσαρέσκεια του Τραμπ για τη στάση ευρωπαϊκών συμμάχων στο μέτωπο του Ιράν. Το ίδιο ρεπορτάζ σημειώνει ότι η συγκεκριμένη επιλογή απέχει από ένα πλήρες αμερικανικό «διαζύγιο» με το ΝΑΤΟ, κάτι που δεν μπορεί να γίνει μονομερώς από τον πρόεδρο χωρίς τη συναίνεση του Κογκρέσου, βάσει της ισχύουσας αμερικανικής νομοθεσίας.

Τραμπ: «Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαστήκαμε»

Το θέμα ήρθε στην επιφάνεια σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Ευρώπης. Ο Τραμπ επανέφερε δημόσια τις αιτιάσεις του ότι το ΝΑΤΟ «δεν ήταν εκεί» όταν οι ΗΠΑ χρειάστηκαν στήριξη στον πόλεμο με το Ιράν, ενώ ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε παραδέχθηκε ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι σύμμαχοι «δοκιμάστηκαν και απέτυχαν», αν και υποστήριξε πως η πλειονότητα των κρατών-μελών παρείχε βοήθεια κυρίως σε επίπεδο logistics και υποδομών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ, στο στόχαστρο της αμερικανικής δυσαρέσκειας βρίσκονται κυρίως χώρες όπως η Ισπανία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Γαλλία, εξαιτίας των περιορισμών ή επιφυλάξεων που επέδειξαν στη χρήση εναέριου χώρου και βάσεων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Η εφημερίδα σημειώνει επίσης ότι στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και το ενδεχόμενο κλεισίματος αμερικανικής βάσης σε τουλάχιστον μία ευρωπαϊκή χώρα, πιθανότατα στην Ισπανία ή στη Γερμανία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο που να επιβεβαιώνει την υιοθέτηση του σχεδίου. Το αμερικανικό προεδρικό επιτελείο έχει αποφύγει να σχολιάσει το περιεχόμενο της πρότασης, ενώ η υπόθεση εντάσσεται στο ευρύτερο κλίμα πίεσης που ασκεί ο Τραμπ προς το ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες, τη στρατηγική ευθυγράμμιση και τη στάση των συμμάχων σε περιφερειακές συγκρούσεις.