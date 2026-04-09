Reuters: Ο Τραμπ σκέφτεται να αποσύρει αμερικανικές δυνάμεις από την Ευρώπη

Τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη στήριξης από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ όσον αφορά την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ και την απογοήτευσή του επειδή δεν προχώρησαν τα σχέδιά του για την αγορά της Γροιλανδίας, φέρεται να εξέφρασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με πηγή του Λευκού Οίκου που μίλησε στο διεθνές πρακτορείο Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος συζήτησε με τους συμβούλους του το ενδεχόμενο μερικής απόσυρσης αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη.

Ο αξιωματούχος τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί καμία επίσημη απόφαση και ο Λευκός Οίκος δεν ζήτησε από το Πεντάγωνο την εκπόνηση συγκεκριμένων σχεδίων για μείωση των στρατευμάτων στην Ευρώπη. Ζήτησε επίσης να παραμείνει ανώνυμος.

Ωστόσο, η ίδια η συζήτηση για το ενδεχόμενο αυτό δείχνει τη σοβαρή επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Ευρωπαίων συμμάχων στο ΝΑΤΟ τους τελευταίους μήνες. Υποδηλώνεται, μάλιστα, ότι η πρόσφατη επίσκεψη του Μαρκ Ρούτε, γενικού γραμματέα της Συμμαχίας, στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη δεν συνέβαλε στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, η οποία φαίνεται να βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από την ίδρυση του ΝΑΤΟ το 1949.

Σήμερα, στην Ευρώπη υπηρετούν πάνω από 80.000 Αμερικανοί στρατιώτες, εκ των οποίων περισσότερες από 30.000 βρίσκονται στη Γερμανία. Επιπλέον, αρκετές χιλιάδες στρατιώτες σταθμεύουν στην Ιταλία, τη Βρετανία και την Ισπανία.

Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε ποιες χώρες ενδέχεται να επηρεαστούν ή πόσοι στρατιώτες θα αποσυρθούν, σε περίπτωση που ο Τραμπ αποφασίσει να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.

Συμμαχία σε κρίση

Αν και η σχέση του Τραμπ με το ΝΑΤΟ ήταν ανέκαθεν ασταθής – επί χρόνια κατηγορούσε τους Ευρωπαίους ότι δεν δαπανούν αρκετά για την άμυνά τους – οι τελευταίοι τρεις μήνες υπήρξαν ιδιαίτερα ταραχώδεις. Τον Ιανουάριο, ο Αμερικανός πρόεδρος προκάλεσε διατλαντική κρίση, όταν επανέλαβε την απειλή του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, που είναι έδαφος της Δανίας, συμμάχου των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ. Αφού ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, εκφράζει δυσαρέσκεια επειδή οι σύμμαχοί του δεν προσφέρθηκαν να βοηθήσουν για να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Διπλωμάτες στο ΝΑΤΟ λένε ότι οι ΗΠΑ δεν ξεκαθάρισαν εάν ανέμεναν να ξεκινήσει κάποια αποστολή στο Ορμούζ κατά τη διάρκεια ή μετά τον πόλεμο. Δεν διευκρίνισαν επίσης τι θα περίμεναν από κάθε χώρα του ΝΑΤΟ ξεχωριστά.

Η εφημερίδα Wall Street Journal έγραψε την Τετάρτη ότι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης συζητούν το ενδεχόμενο να μετακινηθούν στρατιώτες που σταθμεύουν στην Ευρώπη, από χώρες των οποίων οι ηγέτες επέκριναν τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι ηγέτες των οποίων εμφανίστηκαν πιο υποστηρικτικοί.



Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε στο Reuters ότι ο Τραμπ συζητούσε συγκεκριμένα την επιστροφή των στρατιωτών πίσω στις ΗΠΑ, αντί για τη μετακίνησή τους σε διαφορετικές, ξένες χώρες.