Reuters: Οι ΗΠΑ εξετάζουν «μπλόκο» της Ισπανίας από το ΝΑΤΟ - Τα σενάρια «τιμωρίας» του Πενταγώνου

Το αμερικανικό Πεντάγωνο φέρεται να εξετάζει επιλογές «τιμωρίας» για χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ που εκτιμάται ότι δεν στήριξαν επαρκώς τις αμερικανικές επιχειρήσεις σε σχέση με το Ιράν.

Σύμφωνα με το Reuters, στα σενάρια που μελετώνται περιλαμβάνονται ακόμη και περιορισμοί σε θεσμικούς ρόλους εντός της Συμμαχίας.

Μεταξύ των πιθανών μέτρων αναφέρεται:

η αναστολή συμμετοχής χωρών όπως η Ισπανία από σημαντικές θέσεις στο ΝΑΤΟ

η επανεξέταση της στάσης των ΗΠΑ σε ζητήματα που αφορούν διμερείς ή περιφερειακές διαφορές συμμάχων, όπως η βρετανική διεκδίκηση στα Νησιά Φώκλαντ

η αξιολόγηση της συνεργασίας χωρών που δεν παρείχαν πρόσβαση, στρατιωτικές βάσεις ή δικαιώματα υπερπτήσης (ABO)

Όπως επισημαίνεται, τα σχετικά έγγραφα δεν εισηγούνται αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, ούτε το κλείσιμο αμερικανικών βάσεων στην Ευρώπη.

Παραμένει, ωστόσο, ασαφές αν εξετάζεται μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Pete Hegseth / REUTERS/Nathan Howard

Το μήνυμα από το Πεντάγωνο

Σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις, η εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Kingsley Wilson, τόνισε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν οι σύμμαχοι να αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης.

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά τη στήριξη των ΗΠΑ προς τους συμμάχους τους, «εκείνοι δεν ήταν εκεί για εμάς», υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσινγκτον θα διασφαλίσει πως ο πρόεδρος θα έχει διαθέσιμες «αξιόπιστες επιλογές».