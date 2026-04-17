Ποιος είναι ο Τούρκος Διοικητής της KFOR με το «βαρύ» βιογραφικό που είδε ο Δένδιας στο Κόσοβο

Πολλοί με ρώτησαν ποιος είναι ο 59χρονος Τούρκος Διοικητής της KFOR που είδε ο Νίκος Δένδιας στο Κόσοβο. Πρόκειται για τον υποστράτηγο, Ozkan Ulutas, με ένα βιογραφικό που δεν το λες και «λίγο».

Όπως μου μετέφεραν, κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του κατείχε ένα ευρύ φάσμα θέσεων: στρατιωτικός παρατηρητής των Ηνωμένων Εθνών στα σύνορα Κουβέιτ-Ιράκ, αξιωματικός επιτελείου στη Διοίκηση του ΝΑΤΟ στη Νάπολη, ενώ έχει υπηρετήσει και στο ΝΑΤΟ, στο Νόρφολκ των ΗΠΑ, ως αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαίδευσης και Ασκήσεων. Στα «εγχώρια» ξεχωρίζει η θέση ως προϊστάμενος του Τμήματος Στρατηγικής στο Γενικό Επιτελείο της Τουρκίας από το 2021 έως το 2023.

Προήχθη σε Υποστράτηγο το 2023 και ανέλαβε τη διοίκηση της Δύναμης του Κοσσυφοπεδίου. Ωστόσο, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι πρόκειται για τον πρώτο διοικητή στην ιστορία της KFOR που αναλαμβάνει το Αρχηγείο για δεύτερη φορά, και αυτό γιατί η θητεία είναι μονοετής και ο ίδιος επέστρεψε στη θέση το 2025. Μάλιστα, σε ένα μεγάλο βαθμό, αυτό φέρεται να οφείλεται και στο ότι έχει τον σεβασμό τόσο του Βελιγραδίου όσο και της Πρίστινας.

Κατά τα λοιπά, είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το Ινστιτούτο Τουρκολογίας του Πανεπιστημίου Ατατούρκ, είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

Ωστόσο, θα πρέπει να σας πω πως από την Ελλάδα το τελευταίο διάστημα δεν έχει συναντηθεί μόνο με τον Έλληνα υπουργό.

Στις 6 Απριλίου, στην έδρα της KFOR, το «Camp Film City» στην Πρίστινα, είχε δεχτεί τον Υποστράτηγο Αλέξανδρο Κουφόπουλο, Διοικητή της 2ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού με έδρα την Έδεσσα, ο οποίος είχε επισκεφθεί και αυτός την ελληνική δύναμη για να ευχηθεί ενόψει των εορτών του Πάσχα.

Πριν από λίγες ημέρες, είδε τον Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας και του Σώματος Ταχείας Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ, τον Αντιστράτηγο Γρηγόρη Μπουντλιάκη.

Και μετά, μαζί με τον Νίκο Δένδια, είδε τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, οι οποίοι συνόδευαν τον υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Για την ιστορία, αυτό που επισημάνθηκε στη συνάντηση είναι ο επαγγελματισμός και η εξαιρετική συνεισφορά της Ελληνικής Δύναμης Κοσσυφοπεδίου στην αποστολή και το έργο της KFOR.