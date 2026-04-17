ΠΑΣΟΚ: Χαμόγελα για τη Βουλή - Περιμένουν τις δημοσκοπήσεις, προσδοκούν «αποκλεισμό» του Τσίπρα

Με την ικανοποίηση μιας δυναμικής παρουσίας «με αέρα εν δυνάμει πρωθυπουργού», σύμφωνα με το επιτελείο του, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναχωρεί σήμερα για τη Βαρκελώνη και την παγκόσμια συγκέντρωση σοσιαλιστών και άλλων προοδευτικών ηγετών που θα συναντηθούν και θα ανταλλάξουν απόψεις για ένα διήμερο στην πρωτεύουσα της Καταλονίας.

Οικοδεσπότης, ο περιζήτητος το τελευταίο διάστημα Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, λόγω της κόντρας του με τον Ντόναλντ Τραμπ, για τον πόλεμο στο Ιράν, τον οποίο -εκτός απροόπτου- θα συναντήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στη χώρα της Ιβηρικής, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα πραγματοποιήσει επαφές με ξένους ηγέτες και θα συζητήσει πρακτικές και μοντέλα προοδευτικής διακυβέρνησης, τα οποία ίσως του φανούν χρήσιμα στη δική του προσπάθεια να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και την πρώτη εντολή στις κάλπες που ήδη ζητά να διεξαχθούν. «Μονόδρομος για να αναπνεύσει η Ελλάδα είναι να παραιτηθείτε και να οδηγηθούμε σε εκλογές», ήταν η φράση που επαναλάμβανε ο κ. Ανδρουλάκης, κλείνοντας τόσο την πρωτομιλία του όσο και τη δευτερολογία του στη Βουλή.

Από την Χαριλάου Τρικούπη, σχολιάζουν με νόημα ότι «η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει», εννοώντας ότι η χώρα βαδίζει σε κάλπες και ότι παράλληλα αυτό φέρνει και το τέλος της γαλάζιας διακυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Το πουλόβερ έχει αρχίσει να ξηλώνεται», τονίζουν. Ήταν άλλωστε ενδεικτικό το πινγκ πονγκ των δύο πολιτικών αρχηγών με επίκεντρο την επόμενη ημέρα... «Τα μόνα απατηλά όνειρα είναι ότι θα παραμείνετε πρωθυπουργός», είπε ο κ. Ανδρουλάκης. «Νομίζω ότι στον ύπνο σας, αυτό που βλέπετε στα όνειρά σας, είναι η αυτοδύναμη ΝΔ ώστε να σας βγάλει από τη δύσκολη θέση να πάρετε αποφάσεις μετά τις εκλογές», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Πάντως, στο ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με όσα έλεγαν αρμόδιες πηγές στον FLASH είχαν έναν διπλό λόγο να χαμογελούν, με το βλέμμα τόσο στις δημοσκοπήσεις όσο και στα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα. Πρώτον, ότι κατά την εκτίμησή τους ο πρωθυπουργός είχε ένδεια επιχειρημάτων και δεν απάντησε επί της ουσίας στα όσα του καταλόγισε ο κ. Ανδρουλάκης, αλλά πέταξε την μπάλα στην εξέδρα των «δηθεν θεσμικών τομών» και στην «καραμέλα της τοξικότητας». Και δεύτερον, ότι κατέστη σαφές ποιος είναι ο αντίπαλος και το κόμμα που «ενσαρκώνει την άλλη πρόταση διακυβέρνησης», το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Διαμορφώνονται δύο πόλοι, όποιος επιθυμεί να φύγει η ΝΔ ψηφίζει εμάς, δεν υπάρχει εναλλακτική», υποστήριζαν, προσπαθώντας να προλάβουν τις εξελίξεις στην ευρύτερη Κεντροαριστερά.





«Σημείο καμπής»

Για τη Χαριλάου Τρικούπη, τα πολιτικά πράγματα έχουν φτάσει πλέον σε ένα «σημείο καμπής», το οποίο θεωρούν ότι από τη μια πλευρά θα κάνει τη ΝΔ ολοένα και πιο αποσυσπειρωμένη και από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ -υπό την προϋπόθεση της ενιαίας γραμμής και της συντεταγμένης πορείας που έχει χαράξει μετά στο συνέδριο- θα ανεβαίνει και θα διευρύνει το εκλογικό του ακροατήριο. Στο πλαίσιο αυτό, συνομιλητές του κ. Ανδρουλάκη υπογραμμίζουν ότι ήδη το ΠΑΣΟΚ «τσιμπάει», αλλά πως προσθέτουν, το σημαντικό είναι να πειστούν οι πολίτες για τις θέσεις και το σχέδιό του «και όχι μόνο οι δημοσκόποι».

Με την επιστροφή του από την Ισπανία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα δώσει έμφαση σε δύο πεδία. Αυτό της οικονομίας και ειδικότερα των τραπεζών, επαναφέροντας τις τροπολογίες που έχει προαναγγείλει για την έκτακτη εισφορά, τον αναβαλλόμενο φόρο και τις νέες υπέρογκες χρεώσεις. Το επόμενο κεφάλαιο που θα τον απασχολήσει είναι το εσωκομματικό, καθώς πλησιάζει η ώρα να λυθεί ο γρίφος του γραμματέα και να παρουσιαστεί η πρόταση για το Πολιτικό Συμβούλιο, με πιθανή ημερομηνία σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής την Κυριακή 26 Απριλίου.