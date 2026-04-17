Μητσοτάκης: «Η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή είναι κρίσιμη για όλους»

Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον αντιπρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Hussein al-Sheikh, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν οι εξελίξεις στο Ιράν, καθώς και το γενικότερο γεωπολιτικό περιβάλλον στην περιοχή. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις πρόσφατες ανακοινώσεις για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και στην εκεχειρία διάρκειας 10 ημερών στον Λίβανο.

Η θέση της ελληνικής πλευράς

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις θετικές εξελίξεις που καταγράφονται, επισημαίνοντας τη σημασία της απρόσκοπτης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ για την παγκόσμια οικονομία, καθώς και την ανάγκη διατήρησης της αποκλιμάκωσης στην περιοχή.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη εφαρμογής της επόμενης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, εκφράζοντας ανησυχία για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη και επαναλαμβάνοντας την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει όπου χρειαστεί.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις δημιουργούν ένα πιο θετικό κλίμα, αναφερόμενος τόσο στις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ όσο και στην εκεχειρία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

Τόνισε επίσης τη σημασία των απευθείας συνομιλιών μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, επισημαίνοντας ότι η σταθερότητα στην περιοχή είναι κρίσιμη για τη διεθνή οικονομία.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην πρόσφατη επίσκεψή του στη Ραμάλα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στην προώθηση μιας μακροπρόθεσμης και βιώσιμης λύσης για τους Παλαιστινίους, τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη.