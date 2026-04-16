Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Νετανιάχου και τον πρόεδρο του Λιβάνου μετά την εκεχειρία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Μεγάρου Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη δεκαήμερης εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη η κυβέρνηση του Λιβάνου να ασκεί πλήρη κυριαρχία σε όλα τα εδάφη της χώρας, ενώ παράλληλα επισήμανε ότι η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και εξαιρετικές σχέσεις με τον Λίβανο.

Επεσήμανε, επίσης, ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να συνδράμει όπου απαιτηθεί, εφόσον προκύψει ανάγκη.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της διατήρησης της εκεχειρίας για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.