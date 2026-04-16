Μητσοτάκης: Τηλεδιάσκεψη με Μακρόν και Στάρμερ για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει σειρά σημαντικών επαφών και παρεμβάσεων στο πρόγραμμά του για την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις διπλωματικές σχέσεις της χώρας.



Συγκεκριμένα, στις 15:00 θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη ηγετών για τα Στενά του Ορμούζ, πρωτοβουλία που διοργανώνεται από τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ. Η συζήτηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην περιοχή, με τα Στενά του Ορμούζ να αποτελούν κομβικό σημείο για τη διεθνή ενεργειακή ασφάλεια.



Στη συνέχεια, στις 16:30, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε μια συνάντηση που αναμένεται να εστιάσει στις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις.



Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού ολοκληρώνεται στις 18:30 με τη συνάντησή του με τον Παλαιστίνιο αντιπρόεδρο Hussein al-Sheikh, επίσης στο Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο των διπλωματικών επαφών της Αθήνας με την παλαιστινιακή πλευρά.



Οι επαφές αυτές εντάσσονται στη γενικότερη κινητικότητα σε διεθνές επίπεδο, με την ελληνική κυβέρνηση να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.