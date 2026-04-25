Εντολή Νετανιάχου στον στρατό: «Χτυπήστε με δύναμη τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε ρητή εντολή στον στρατό (IDF) να «χτυπήσει με δύναμη στόχους της Χεζμπολάχ στο Λίβανο», σύμφωνα με λακωνική δήλωση του γραφείου του που εκδόθηκε το απόγευμα του Σαββάτου.



Η ανακοίνωση από το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ έρχεται μετά την εκτόξευση πυραύλων και τη χρήση drones από τη Χεζμπολάχ κατά του βόρειου Ισραήλ και των ισραηλινών στρατευμάτων που σταθμεύουν στο νότιο Λίβανο σήμερα.



Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα timesofisrael, η Χεζμπολάχ πραγματοποιεί πολλαπλές επιθέσεις καθημερινά εναντίον ισραηλινών δυνάμεων που σταθμεύουν στο νότιο Λίβανο εν μέσω της εκεχειρίας και υποστηρίζει ότι οι ενέργειες της οφείλονται σε υποτιθέμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ.