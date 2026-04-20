Νετανιάχου για καταστροφή αγάλματος του Ιησού: «Καταδικάζουμε την πράξη - Θα υπάρξουν κυρώσεις»

Την έντονη καταδίκη του για την καταστροφή καθολικού θρησκευτικού συμβόλου (και συγκεκριμένα ενός αγάλματος του Ιησού) στον νότιο Λίβανο εξέφρασε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς το περιστατικό αποδίδεται σε στρατιώτη των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε λόγο για ενέργεια που τον «σόκαρε και τον λύπησε», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για πράξη που δεν συνάδει με τις αξίες του Ισραήλ.

«Δεν αντικατοπτρίζει τις αξίες μας»

Όπως σημείωσε, το Ισραήλ «τιμά και υπερασπίζεται τις αξίες της ανεκτικότητας και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των θρησκειών», τονίζοντας ότι στη χώρα «όλες οι θρησκείες ευημερούν» και οι πολίτες αντιμετωπίζονται ως ίσοι.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η πράξη του στρατιώτη δεν αντανακλά αυτές τις αρχές.

Έρευνα και πειθαρχικές κυρώσεις

Οι IDF έχουν ήδη ξεκινήσει ξεκινήσει ποινική έρευνα για το περιστατικό, με τον Νετανιάχου να διαβεβαιώνει ότι θα επιβληθούν «αυστηρές πειθαρχικές κυρώσεις» στον υπεύθυνο.

Στην ίδια δήλωση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο χριστιανικός πληθυσμός στο Ισραήλ «ευημερεί», σε αντίθεση - όπως ανέφερε - με άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Όπως σημείωσε, το Ισραήλ αποτελεί «τη μοναδική χώρα στην περιοχή όπου ο χριστιανικός πληθυσμός αυξάνεται και το βιοτικό επίπεδο βελτιώνεται», κάνοντας λόγο για σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας.

«Λυπούμαστε για το περιστατικό»

Κλείνοντας, ο Νετανιάχου εξέφρασε τη λύπη του για το συμβάν, καθώς και για την αναστάτωση που προκάλεσε σε πιστούς στον Λίβανο και διεθνώς.

«Εκφράζουμε τη λύπη μας για το περιστατικό και για κάθε πόνο που προκάλεσε στους πιστούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου

«Ως εβραϊκό κράτος, το Ισραήλ τιμά και υπερασπίζεται τις εβραϊκές αξίες της ανεκτικότητας και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των Εβραίων και των πιστών όλων των θρησκειών. Όλες οι θρησκείες ευημερούν στη χώρα μας και αντιμετωπίζουμε τα μέλη κάθε πίστης ως ίσα στη διαμόρφωση της κοινωνίας και της περιοχής μας.

Χθες, όπως και η συντριπτική πλειονότητα των Ισραηλινών, έμεινα έκπληκτος και λυπημένος όταν έμαθα ότι ένας στρατιώτης των IDF προκάλεσε ζημιά σε καθολικό θρησκευτικό σύμβολο στον νότιο Λίβανο. Καταδικάζω την πράξη με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Οι στρατιωτικές αρχές διεξάγουν ποινική έρευνα για το περιστατικό και θα επιβάλουν τις ανάλογα αυστηρές πειθαρχικές κυρώσεις στον υπεύθυνο.

Την ώρα που χριστιανοί σφαγιάζονται στη Συρία και τον Λίβανο από μουσουλμάνους, ο χριστιανικός πληθυσμός στο Ισραήλ ευημερεί, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει αλλού στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα στην περιοχή όπου ο χριστιανικός πληθυσμός και το επίπεδο διαβίωσης αυξάνονται. Είναι επίσης το μόνο μέρος στη Μέση Ανατολή που τηρεί την ελευθερία λατρείας για όλους. Εκφράζουμε τη λύπη μας για το περιστατικό και για κάθε πόνο που αυτό προκάλεσε στους πιστούς στον Λίβανο και σε ολόκληρο τον κόσμο».